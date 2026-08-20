Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Alertă ANSVSA la Lidl. Un produs, retras din magazine din cauza bacteriei care poate provoca afecțiuni gastrointestinale
Lidl
Publicat20 aug. 2026, 08:09
Actualizat20 aug. 2026, 08:16
ANSVSA a anunțat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică Milbona, vândut în magazinele Lidl. Măsura a fost luată după depistarea bacteriei Bacillus cereus, care poate provoca afecțiuni gastrointestinale.
Citește și
- 23:52 Când se trece la ora de iarnă în 2026. Noaptea în care ceasurile se dau înapoi și românii vor dormi cu o oră mai mult
- 23:24Curățenie în forță, în București: monumente curățate cu peste 2 milioane de euro
- 20:00Ilie Bolojan, clarificări pe Legea Salarizării: „Bruxelles-ul nu a respins proiectul, dar anvelopa financiară trebuie sustenabilă”
- 18:48Planul diabolic al bărbatului care a vrut să-și omoare soția. A lovit-o de două ori cu mașina
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News