Verdict în conflictul dintre Bolojan și magistrați. Miza: aproape un miliard de euro

Publicat 20 aug. 2026, 09:37 Actualizat 20 aug. 2026, 09:43

Curtea Supremă se pronunță azi asupra recursului formulat de guvern în procesul cu magistrații! Executivul condus de premierul demis Ilie Bolojan nu a acordat restanțele salariale în Justiție. Decizia vine după scandalul izbucnit în urma întâlnirii între Ilie Bolojan și Simina Tanasescu.

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