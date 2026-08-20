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Justitie· 1 min citire

Verdict în conflictul dintre Bolojan și magistrați. Miza: aproape un miliard de euro

Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz

Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 09:37
Actualizat20 aug. 2026, 09:43

Curtea Supremă se pronunță azi asupra recursului formulat de guvern în procesul cu magistrații! Executivul condus de premierul demis Ilie Bolojan nu a acordat restanțele salariale în Justiție. Decizia vine după scandalul izbucnit în urma întâlnirii între Ilie Bolojan și Simina Tanasescu.

Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să dea un verdict în situația blocării plății unor restanțe salariale către judecători și procurori, ce ajung la suma de 4,8 miliarde de lei, potrivit Realitatea Plus. Curtea de Apel București s‑a pronunțat deja în favoarea magistraților, însă executivul a contestat verdictul.

Decizia de astăzi vine într‑un context extrem de tensionat, după întâlnirea dintre premierul demis și actuala șefă a Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, eveniment ce a alimentat suspiciunile că Ilie Bolojan încearcă să controleze justiția în favoarea apropiaților săi.

De altfel, Consiliul Superior al Magistraturii și reprezentanții Curților de Apel din țară, precum și Înalta Curte de Casație și Justiție au cerut clarificarea circumstanțelor în care a avut loc întâlnirea, existând suspiciunea unor ingerințe.

Protagoniștii, Bolojan și Tănăsescu, nu au infirmat întâlnirea din biroul șefului Senatului, Mircea Abrudean, dar au afirmat că a fost legată strict de chestiuni administrative.

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