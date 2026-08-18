Mesaj de ultimă oră al lui Andrew Tate pentru bodyguarzii din România: ce le transmite

Publicat 18 aug. 2026, 12:52 Sursă Realitatea PLUS

Mesaj de ultimă oră transmis de Andrew Tate. Milionarul britanic le dă asigurări bodyguarzilor români, care păzesc vila din nordul Capitalei, că își primesc salariile. Anunțul denotă faptul că influencerul ia serios în calcul o pedeapsă cu închisoarea.

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