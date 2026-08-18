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Justitie· 1 min citire

Mesaj de ultimă oră al lui Andrew Tate pentru bodyguarzii din România: ce le transmite

Andrew Tate

Andrew Tate

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 12:52
SursăRealitatea PLUS

Mesaj de ultimă oră transmis de Andrew Tate. Milionarul britanic le dă asigurări bodyguarzilor români, care păzesc vila din nordul Capitalei, că își primesc salariile. Anunțul denotă faptul că influencerul ia serios în calcul o pedeapsă cu închisoarea.

Potrivit surselor, deși este închis la aproape zece mii de kilometri distanță față de vila deținută în România, milionarul le-a transmis că nu trebuie să-și facă griji pentru locurile lor de muncă.

Potrivit lui Tate, aceștia vor continua să-și primească salariile oricare ar fi decizia instanței.

Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami. Cei doi sunt acuzați de viol, agresiune și facilitarea traficului de oameni pentru exploatare sexuală.

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