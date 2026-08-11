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Extern· 2 min citire
Militarii ucraineni de pe front se revoltă. Declarații halucinante: „Bem propria urină și așteptăm provizii”
Soldați ucrainei/ Profimedia
Militari ucraineni aflați pe frontul din regiunea Zaporojia acuză probleme grave de aprovizionare și comunicare și susțin că informațiile transmise familiilor și comandanților despre condițiile de pe teren nu reflectă, de fapt, realitatea. Unul dintre soldați afirmă, într-o înregistrare video, că militarii au ajuns să-și bea propria urină pentru a-și menține corpurile hidratate.
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