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Extern· 2 min citire

Militarii ucraineni de pe front se revoltă. Declarații halucinante: „Bem propria urină și așteptăm provizii”

Soldați ucrainei/ Profimedia

Soldați ucrainei/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 14:05

Militari ucraineni aflați pe frontul din regiunea Zaporojia acuză probleme grave de aprovizionare și comunicare și susțin că informațiile transmise familiilor și comandanților despre condițiile de pe teren nu reflectă, de fapt, realitatea. Unul dintre soldați afirmă, într-o înregistrare video, că militarii au ajuns să-și bea propria urină pentru a-și menține corpurile hidratate.

Într-un mesaj video publicat de Clash Report, un militar vorbește în numele colegilor săi despre situația dezastruoasă pe linia frontului. El susține că familiile acestora și comanda batalionului sunt informate că unitatea beneficiază de toate resursele necesare, însă situația de pe teren ar fi cu totul diferită.

„Rudele noastre și comanda batalionului sunt informate că suntem asigurați cu tot ce avem nevoie. Dar aceasta nu este realitatea. Având în vedere situația, pentru a ne menține corpurile, bem propria noastră urină și așteptăm ca măcar ceva să ne fie livrat”, afirmă militarul în filmare. Potrivit acestuia, problemele nu se limitează la lipsa proviziilor, ci afectează și comunicațiile și logistica unității.

Militarul susține că stația Starlink a unității a fost distrusă, iar soldații au rămas să comunice prin intermediul radioului.

„Ni s-a spus că există poziții de rezervă și poziții principale și că acestea sunt pregătite pentru a fi ocupate. Ni s-a spus că aprovizionarea și logistica sunt bine organizate și că totul este livrat prin intermediul dronelor. Acest lucru, de asemenea, nu este adevărat”, mai spune acesta.

Afirmațiile din înregistrare nu sunt, deocamdată, confirmate independent, iar contextul exact în care a fost realizată filmarea nu este clar.

Războiul continuă să provoace pierderi uriașe

Conflictul dintre Rusia și Ucraina, început în februarie 2022, a provocat pierderi umane și materiale considerabile de ambele părți. Estimările privind numărul militarilor uciși, răniți sau dați dispăruți diferă semnificativ în funcție de sursă și sunt dificil de verificat independent.

Atât Ucraina, cât și Rusia continuă să aloce resurse importante pentru operațiunile militare, în timp ce luptele de pe front rămân intense.

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