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Extern· 2 min citire
Germania își dublează unitatea anti-drone după descoperirea unei drone cu explozibili pe Aeroportul Leipzig/Halle, centru logistic NATO
Germania drone
Germania își dublează efectivele unității anti-dronă a Poliției Federale după ce un aparat încărcat cu explozibili a fost descoperit într-o zonă restricționată a Aeroportului Leipzig/Halle. Drona, care avea și un detonator, a fost găsită săptămâna trecută în apropierea unui avion ucrainean de marfă Antonov. Aeroportul este unul dintre cele mai importante centre logistice NATO din Europa. Autoritățile germane au deschis o anchetă antiteroristă, iar serviciile americane de informații ar fi identificat o posibilă legătură între incident și Rusia.
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