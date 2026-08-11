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Germania își dublează unitatea anti-drone după descoperirea unei drone cu explozibili pe Aeroportul Leipzig/Halle, centru logistic NATO

Germania drone

Germania drone

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 08:48

Germania își dublează efectivele unității anti-dronă a Poliției Federale după ce un aparat încărcat cu explozibili a fost descoperit într-o zonă restricționată a Aeroportului Leipzig/Halle. Drona, care avea și un detonator, a fost găsită săptămâna trecută în apropierea unui avion ucrainean de marfă Antonov. Aeroportul este unul dintre cele mai importante centre logistice NATO din Europa. Autoritățile germane au deschis o anchetă antiteroristă, iar serviciile americane de informații ar fi identificat o posibilă legătură între incident și Rusia.

Unitatea specială va ajunge la 300 de angajați

Numărul angajaților unității specializate în combaterea dronelor va crește la 300, măsura fiind anunțată luni, 10 august, la Berlin. În același timp, numărul bazelor operaționale va fi majorat de la patru la opt. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, urmează să inaugureze săptămâna viitoare un centru de cercetare dedicat tehnologiei dronelor. Noua structură va funcționa în cooperare cu Centrul Aerospațial German.

Aparatul a fost descoperit de angajații aeroportului într-o zonă de marfă cu acces restricționat, în apropierea pistei de sud. Drona se afla într-un punct sensibil, aproape de aeronavele Antonov folosite pentru transporturi strategice. Procurorii federali germani au confirmat că aceasta transporta explozibili profesionali și un detonator. Descoperirea a declanșat investigații pentru a stabili cine a plasat aparatul în aeroport și care era scopul operațiunii.

Un nou nivel de amenințare pentru Germania

Alexander Dobrindt a descris incidentul drept un „scenariu de atac hibrid” bine organizat, care ar putea implica o putere străină. Ministrul consideră că prezența unei drone cu explozibili într-un aeroport reprezintă un nou nivel de amenințare pentru Germania. „Nu suntem în război, dar suntem ținta zilnică a războiului hibrid”, a declarat acesta. Oficialul s-a referit la acțiuni precum spionajul, sabotajul și atacurile cibernetice.

Aeroportul Leipzig/Halle este unul dintre cele mai mari centre europene de transport aerian de marfă. Tot aici se află principala bază de operare a Soluției Internaționale de Transport Aerian Strategic a NATO, cunoscută sub acronimul SALIS. Programul utilizează avioane Antonov ucrainene pentru transportarea echipamentelor militare și a altor materiale. Printre încărcăturile operate prin acest centru se numără și proviziile destinate sprijinirii flancului estic al NATO.

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