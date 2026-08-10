Serviciile secrete suedeze anunță că au prins un spion rus. Care ar fi fost misiunea agentului

Publicat 10 aug. 2026, 22:48 Sursă Reuters

Serviciul de securitate suedez SAPO a anunțat luni că a identificat și contracarat o operațiune desfășurată de serviciile de informații ruse, al cărei scop era influențarea procesului decizional din Suedia și compromiterea imaginii țării, a NATO și a Uniunii Europene.

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