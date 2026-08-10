Serviciile secrete suedeze anunță că au prins un spion rus. Care ar fi fost misiunea agentului

Serviciul de securitate suedez SAPO a anunțat luni că a identificat și contracarat o operațiune desfășurată de serviciile de informații ruse, al cărei scop era influențarea procesului decizional din Suedia și compromiterea imaginii țării, a NATO și a Uniunii Europene.
Potrivit autorităților suedeze, operațiunea ar fi fost pregătită și coordonată de mai mult timp de SVR, serviciul rus de informații externe. În cadrul acesteia ar fi fost implicată și o persoană care activa ca agent pentru o misiune diplomatică străină la Stockholm.
SAPO nu a oferit detalii despre identitatea persoanei.
Moscova ar fi urmărit să influențeze deciziile Suediei
Serviciile de securitate suedeze susțin că operațiunea avea o componentă clară de influență. Una dintre ținte era obținerea de informații despre modul în care sunt luate deciziile în Suedia, scrie Reuters.
Informațiile colectate urmau să fie folosite ulterior pentru desfășurarea unor operațiuni de influență pe teme considerate sensibile de autoritățile de la Stockholm.
Scopul final ar fi fost slăbirea procesului decizional suedez și afectarea imaginii Suediei, NATO și Uniunii Europene.
SAPO a anunțat că a „colectat informaţii şi a luat măsuri împotriva unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ruse vizând să influenţeze procesul decizional suedez şi să discrediteze Suedia, NATO şi UE”.
Un agent al unei misiuni diplomatice era implicat
Potrivit informațiilor prezentate de SAPO, una dintre persoanele implicate în operațiunea rusă avea statut de agent al unei misiuni diplomatice străine aflate în Suedia.
„Una din persoanele implicate în operaţiunea rusă era un agent al unei misiuni diplomatice străine în Suedia”, a transmis serviciul suedez de securitate.
Autoritățile de la Stockholm nu au precizat dacă persoana respectivă a fost expulzată, reținută sau supusă altor măsuri și nici nu au oferit detalii despre activitatea concretă pe care ar fi desfășurat-o.
„Una din obiectivele operaţiunii era culegerea de informaţii despre procesul decizional suedez pentru a permite serviciilor de informaţii ruse să desfăşoare operaţiuni de influenţă pe teme sensibile în scopul de a submina luarea deciziilor în Suedia şi de a discredita Suedia, NATO şi UE”.
intervenția, pentru protejarea intereselor Suediei
După identificarea operațiunii, serviciul de securitate suedez a intervenit pentru a limita efectele acesteia și pentru a proteja ceea ce consideră interese esențiale ale țării. Christoffer Wedelin, directorul adjunct de operațiuni al SAPO, a declarat că autoritățile au acționat inclusiv pentru a împiedica menținerea efectelor operațiunii ruse.
„După ce am luat cunoştinţă despre această operaţiune, SAPO a intervenit pentru a proteja interesele suedeze vitale şi a contracara efectele persistente ale acestei acţiuni”, a asigurat Christoffer Wedelin, directorul adjunct de operaţiuni al SAPO.
Suedia, în vizorul serviciilor ruse după intrarea în NATO
Operațiunea descoperită de serviciile suedeze are loc într-un context în care relația dintre Stockholm și Moscova s-a deteriorat puternic după invazia rusă din Ucraina.
În 2024, Suedia a renunțat la două secole de nealiniere militară și a devenit membră NATO. Decizia a fost luată pe fondul invaziei declanșate de Rusia în Ucraina în 2022.
Intrarea Suediei în Alianța Nord-Atlantică a schimbat semnificativ poziționarea strategică a țării și a făcut ca teritoriul suedez să fie integrat într-o structură militară din care Rusia este principalul adversar.
SAPO a avertizat în repetate rânduri asupra activităților serviciilor de informații străine și a indicat Rusia, China și Iran drept principalele amenințări pentru Suedia în ceea ce privește operațiunile de spionaj și influență.
În cazul operațiunii anunțate luni, serviciul suedez susține că obiectivul nu era doar obținerea unor informații, ci folosirea acestora pentru a influența decizii interne și pentru a afecta poziția Suediei și a organizațiilor din care face parte.