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Extern· 2 min citire
Putin își curăță terenul înaintea alegerilor. Partidul care se opune războiului din Ucraina a fost scos din cursa electorală
Foto: Profimedia
Publicat10 aug. 2026, 20:51
SursăAgerpres
Curtea Supremă a Rusiei a decis luni excluderea partidului liberal pro-occidental Iabloko din cursa electorală pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în septembrie, principalul motiv invocat fiind primirea de către acest partid a unor finanțări din străinătate, în timp ce liderul formațiunii, Nikolai Ribakov, consideră că demersul este motivat de fapt de opoziția acestui partid față de continuarea războiului în Ucraina, relatează agențiile Reuters și EFE.
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