Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Putin își curăță terenul înaintea alegerilor. Partidul care se opune războiului din Ucraina a fost scos din cursa electorală

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 20:51
SursăAgerpres

Curtea Supremă a Rusiei a decis luni excluderea partidului liberal pro-occidental Iabloko din cursa electorală pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în septembrie, principalul motiv invocat fiind primirea de către acest partid a unor finanțări din străinătate, în timp ce liderul formațiunii, Nikolai Ribakov, consideră că demersul este motivat de fapt de opoziția acestui partid față de continuarea războiului în Ucraina, relatează agențiile Reuters și EFE.

Procesul care a condus la această decizie a fost inițiat în urma unei plângeri formulate de partidul Rodina, o formațiune naționalistă pro-Kremlin, care a acuzat partidul Iabloko că reprezintă o mișcare ce urmărește subminarea deopotrivă a Rusiei și a procesului electoral.

De asemenea, Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis instanței un document în care semnalează că Iabloko ar fi primit 'finanțări din străinătate', interzise în mod explicit de legislația rusă.

Cu puțin timp înaintea anunțării verdictului, liderul partidului Iabloko, Nikolai Ribakov, a estimat că adevăratul motiv al procesului este apelul său către ruși de a vota pentru pace în Ucraina.

'Cheia diferențelor noastre (dintre acest partid și Kremlin) este că noi suntem în favoarea păcii, iar ei sunt în favoarea vărsării de sânge. Ei înțeleg că oamenii doresc să voteze pentru pace. Și le este frică. De aceea vor să ne excludă din alegeri', a spus Ribakov în intervenția sa în fața Curții Supreme.

'În ultimele săptămâni am primit din toată Rusia milioane de mesaje de susținere. Mulți oameni din Rusia doresc și sunt dispuși să voteze cu Iabloko la următoarele alegeri', a susținut el.

Iabloko, care înseamnă 'măr' în limba rusă, a întruchipat speranțele liberalilor pro-occidentali din Rusia în anii '90, dar lipsa succeselor electorale l-a făcut apoi să devină nerelevant, nemaiavând grup parlamentar în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, din anul 2003.

Totuși, Iabloko este singurul partid din Rusia care cere încetarea necondiționată a războiului din Ucraina, iar conducerea sa crede că alegerile parlamentare din septembrie vor fi 'un referendum care va arăta guvernului că milioane de ruși se opun' războiului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alegeri rusiapartid liberal

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe