Misterul morții creatoarei de modă găsite fără viață pe un iaht. Ce au descoperit anchetatorii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 19:21

Un caz care a atras atenția presei mondene și continuă să ridice numeroase semne de întrebare este cel al creatoarei de modă Martha Nolan-O’Slatarra, găsită moartă pe un iaht în Montauk, New York. La aproape un an de la tragedie, ancheta nu a oferit încă toate răspunsurile, iar documentele analizate de anchetatori readuc în atenție ultimele ore din viața femeii.

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