Misterul morții creatoarei de modă găsite fără viață pe un iaht. Ce au descoperit anchetatorii

Un caz care a atras atenția presei mondene și continuă să ridice numeroase semne de întrebare este cel al creatoarei de modă Martha Nolan-O’Slatarra, găsită moartă pe un iaht în Montauk, New York. La aproape un an de la tragedie, ancheta nu a oferit încă toate răspunsurile, iar documentele analizate de anchetatori readuc în atenție ultimele ore din viața femeii.
Creatoarea de modă a fost găsită moartă pe un iaht
Martha Nolan-O’Slatarra a fost descoperită inconștientă în noaptea de 5 august 2025, la bordul unui iaht aflat în Montauk, arată The New York Post.
Potrivit informațiilor din documentele anchetei, femeia ar fi murit cu aproximativ o oră înainte ca trupul său să fie găsit. În momentul în care echipele medicale au ajuns la fața locului, aceasta era deja decedată.
Cazul a devenit rapid unul dintre cele mai controversate din lumea mondenă, mai ales din cauza circumstanțelor în care a fost descoperit trupul și a faptului că cel puțin un bărbat ar fi fost alături de ea în ultimele sale momente de viață.
Ce au observat paramedicii când au ajuns la fața locului
Raportul medical oferă detalii despre starea în care a fost găsită femeia.
Martha Nolan-O’Slatarra era rece, iar pe trupul său au fost observate urme de sânge în zona gurii, a pieptului și în partea din spate a capului. Sânge a fost identificat și pe podeaua iahtului, în apropierea trupului.
Cu toate acestea, cadrele medicale nu au constatat o sângerare activă și nici o sursă evidentă a unei eventuale leziuni traumatice.
Primul paramedic ajuns la bord ar fi observat sânge provenind, posibil, din zona posterioară a capului în momentul în care i-a poziționat capul pentru a-i elibera căile respiratorii și a începe procedurile de resuscitare.
Aceste elemente au devenit ulterior importante pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale decesului.
Cine a văzut-o ultima dată în viață
Unul dintre punctele centrale ale anchetei îl reprezintă persoana care s-ar fi aflat cu antreprenoarea înainte ca aceasta să moară.
Potrivit documentelor, un bărbat le-ar fi declarat anchetatorilor că se afla în pat cu femeia și că a solicitat ajutor după ce și-a dat seama că nu mai poate să o trezească.
Identitatea acestuia nu este menționată în raportul medical făcut public.
În schimb, proprietarul iahtului, Chris Durnan, este persoana despre care s-a confirmat că se afla la fața locului și că ar fi văzut-o ultima dată în viață.
Potrivit relatărilor despre incident, Durnan ar fi fost văzut în jurul miezului nopții pe ponton, strigând după ajutor.
Ce a arătat autopsia
Un alt element important al investigației îl reprezintă rezultatele examinării medico-legale.
Potrivit avocatului familiei, o autopsie solicitată de rudele femeii ar fi identificat în organismul acesteia doar cantități foarte mici de cocaină.
Rezultatele complete ale autopsiei nu au fost însă făcute publice, astfel că informațiile disponibile nu permit, deocamdată, formularea unei concluzii definitive cu privire la cauza și circumstanțele morții.
Ipoteza unei agresiuni, analizată de un investigator privat
Cazul continuă să genereze speculații și întrebări, inclusiv din partea unor specialiști independenți care au analizat informațiile disponibile în presă.
Patrick Zirpoli, investigator privat cu peste 20 de ani de experiență în cercetarea locurilor unde au avut loc crime și omoruri, dar care nu este implicat oficial în acest caz, consideră că anumite aspecte merită analizate mai atent.
Acesta a ridicat ipoteza că femeia ar fi putut trece printr-un episod de agresiune înainte de deces, însă această afirmație reprezintă o opinie externă și nu o concluzie oficială a anchetatorilor.
Ancheta continuă la aproape un an de la tragedie
Moartea Marthei Nolan-O’Slatarra rămâne învăluită în numeroase necunoscute. Circumstanțele exacte în care femeia și-a pierdut viața, natura eventualelor leziuni și rolul persoanelor care s-au aflat în preajma ei înainte de deces sunt în continuare aspecte analizate.
Până la publicarea unor concluzii oficiale complete, ipotezele privind o posibilă agresiune trebuie tratate cu prudență.
La aproape un an de la tragedia produsă în Montauk, cazul rămâne unul dintre acele dosare care continuă să atragă atenția tocmai prin numărul mare de întrebări fără răspuns.