Zuckerberg vrea să schimbe regulile jocului și dă la liber accesul la cel mai puternic model de inteligență artificială în aplicațiile sale

Publicat 10 aug. 2026, 19:01 Sursă CNBC

Meta își modifică strategia în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și mizează tot mai mult pe modele cu acces deschis. Compania condusă de Mark Zuckerberg intenționează să pună la dispoziția publicului componentele esențiale ale unuia dintre cele mai performante modele ale sale, într-o încercare de a recupera teren în fața unor rivali precum OpenAI și Anthropic.

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