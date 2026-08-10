Cum au ajuns chinezii să-i spioneze pe britanici chiar din interiorul forțelor speciale. Camerele unor drone militare trimiteau date în China

Publicat 10 aug. 2026, 18:01 Sursă The Telegraph

O verificare cibernetică de rutină a scos la iveală o problemă majoră de securitate în cadrul forțelor speciale britanice. Dronele navale K3 Scout, utilizate de unitățile de elită ale Marii Britanii, transmiteau automat date către servere din China prin intermediul camerelor de supraveghere instalate la bord.

Distribuie articolul