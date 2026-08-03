Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Operațiunea din zona stâncii Pârjoaia continuă. Apele Române au mobilizat excavatoare de 60 de tone și barje cu piatră

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 19:30

Intervenția de urgență din zona stâncii Pârjoaia continuă după detonarea controlată realizată de Armata Română. Administrația Națională „Apele Române” a mobilizat utilaje grele, un greifer plutitor și mai multe barje pentru evacuarea și transportul rocii rezultate în urma exploziei, material ce va fi folosit în lucrările hidrotehnice din sectorul afectat.

Utilaje grele și barje mobilizate pentru evacuarea rocilor

În perimetrul unde a avut loc detonarea au fost aduse două excavatoare de mare capacitate, de 35 și 60 de tone, dotate cu picon, care sparg mecanizat roca rămasă după intervenția pirotehnică.

„Se piconează și se sparge mecanizat în zona exploziei ca să avem suficient material pentru încărcătura barjelor”, a transmis Administrația Națională „Apele Române”.

Prima barjă pregătită pentru încărcare va transporta aproximativ 500 de metri cubi de rocă, iar o a doua barjă urmează să fie încărcată în cursul serii. În același timp, două barje cu anrocamente, blocuri mari de piatră utilizate în lucrările hidrotehnice, au fost trimise din Galați către zona intervenției. Una dintre acestea se află deja în marș, iar cealaltă urmează să plece pe timpul nopții.

Lucrări pentru creșterea debitului către Dunărea Veche și centrala de la Cernavodă

Intervenția de la stânca Pârjoaia are loc pe sectorul Dunării unde, duminică, Armata Română a efectuat explozii controlate pentru modificarea regimului de curgere a apei.

Obiectivul principal al lucrărilor este redirecționarea unei cantități mai mari de apă din brațul Bala către Dunărea Veche, curs de apă care asigură alimentarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

În paralel cu lucrările desfășurate în zona stâncii, Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) continuă operațiunile de dragaj pe Dunărea Veche, pentru îmbunătățirea circulației apei și creșterea debitului disponibil.

Proiectul a fost demarat pe fondul nivelului extrem de scăzut al Dunării, situație care a diminuat considerabil cantitatea de apă care ajunge pe brațul ce alimentează centrala nucleară. Autoritățile urmăresc astfel să crească volumul de apă disponibil și să mențină funcționarea în condiții de siguranță a reactoarelor de la Cernavodă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

apele romanePârjoaiaDunarea

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe