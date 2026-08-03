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Operațiunea din zona stâncii Pârjoaia continuă. Apele Române au mobilizat excavatoare de 60 de tone și barje cu piatră
FOTO: Facebook
Intervenția de urgență din zona stâncii Pârjoaia continuă după detonarea controlată realizată de Armata Română. Administrația Națională „Apele Române” a mobilizat utilaje grele, un greifer plutitor și mai multe barje pentru evacuarea și transportul rocii rezultate în urma exploziei, material ce va fi folosit în lucrările hidrotehnice din sectorul afectat.
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