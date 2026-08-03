Operațiunea din zona stâncii Pârjoaia continuă. Apele Române au mobilizat excavatoare de 60 de tone și barje cu piatră

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 19:30

Intervenția de urgență din zona stâncii Pârjoaia continuă după detonarea controlată realizată de Armata Română. Administrația Națională „Apele Române” a mobilizat utilaje grele, un greifer plutitor și mai multe barje pentru evacuarea și transportul rocii rezultate în urma exploziei, material ce va fi folosit în lucrările hidrotehnice din sectorul afectat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre apele romanePârjoaiaDunarea