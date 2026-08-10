Un nou incendiu masiv de vegetație a izbucnit în apropiere de capitala Greciei. Autoritățile au evacuat un sat-FOTO

Publicat 10 aug. 2026, 11:53 Actualizat 10 aug. 2026, 11:55

Un nou incendiu masiv de pădure a izbucnit luni dimineață în sud-estul Atenei. Flăcările sunt alimentate de rafalele puternice de vânt, care depășesc 70 km/h, au anunțat pompierii, citați de AFP.

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