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Extern· 2 min citire
Un nou incendiu masiv de vegetație a izbucnit în apropiere de capitala Greciei. Autoritățile au evacuat un sat-FOTO
FOTO: INTIME NEWS / LIAKOS GIANNIS
Publicat10 aug. 2026, 11:53
Actualizat10 aug. 2026, 11:55
Un nou incendiu masiv de pădure a izbucnit luni dimineață în sud-estul Atenei. Flăcările sunt alimentate de rafalele puternice de vânt, care depășesc 70 km/h, au anunțat pompierii, citați de AFP.
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