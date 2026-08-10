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Un nou incendiu masiv de vegetație a izbucnit în apropiere de capitala Greciei. Autoritățile au evacuat un sat-FOTO

FOTO: INTIME NEWS / LIAKOS GIANNIS

FOTO: INTIME NEWS / LIAKOS GIANNIS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 11:53
Actualizat10 aug. 2026, 11:55

Un nou incendiu masiv de pădure a izbucnit luni dimineață în sud-estul Atenei. Flăcările sunt alimentate de rafalele puternice de vânt, care depășesc 70 km/h, au anunțat pompierii, citați de AFP.

Un sat a fost evacuat

Cel puțin 172 de pompieri, ajutați de aproximativ 40 de vehicule, au fost mobilizați pentru combaterea incendiului din localitatea Kouvaras, la 60 de kilometri sud-est de Atena, în regiunea Attica, au scris pompierii pe rețeaua socială X. „Două avioane pentru stingerea incendiilor și patru elicoptere” participă la operațiuni, au precizat aceștia.

Protecția Civilă a dispus, de asemenea, evacuarea Agios Stylianos, un sat situat în apropiere de Kouvaras.

Potrivit postului public ERT News, avioanele și elicopterele întâmpină dificultăți în a survola zona afectată de incendiu din cauza rafalelor de vânt „care își schimbă direcția”.

Autoritățile sunt în alertă maximă

Acesta este al doilea incendiu înregistrat în apropierea Atenei în această vară, după cel izbucnit în urmă cu zece zile în nord-vestul capitalei Greciei, care a distrus peste 11.000 de hectare de păduri de pini, tufișuri și terenuri agricole. Din cauza rafalelor de vânt de până la 130 km/h, incendiul a fost stins abia după cinci zile.

Doi membri ai echipajului unui elicopter au murit în urma unei coliziuni cu un alt elicopter, în timpul operațiunilor de stingere a flăcărilor.

Grecia rămâne în alertă maximă de incendii. Specialiștii au avertizat asupra gravității incendiilor care au afectat Attica, regiune în care se află Atena, în ultimul deceniu - 42% din suprafața totală împădurită din regiune a ars între 2017 și 2026 în urma a 15 incendii de proporții.

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