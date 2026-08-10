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Extern· 2 min citire
Moscova îl laudă pe premierul bulgar Rumen Radev pentru retorica moderată faţă de Rusia:”A căpătat elemente raţionale”
FOTO: Profimedia
Moscova susţine că a remarcat o schimbare în retorica Sofiei faţă de Rusia şi războiul din Ucraina după instalarea la putere a guvernului condus de Rumen Radev. Potrivit Ministerului rus de Externe, poziţia Bulgariei a devenit „mai moderată” şi include tot mai multe „elemente raţionale”. Evaluarea îi aparţine lui Iuri Pilipson, director în cadrul Ministerului rus de Externe, care a făcut declaraţiile într-un interviu publicat duminică de agenţia oficială TASS, citat de BGNES.
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