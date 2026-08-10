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Incendiu devastator în Canada: o femeie a murit în timp ce încerca să fugă din calea flăcărilor

Incendii Canada/ Arhiv[ foro Profimedia

Incendii Canada/ Arhiv[ foro Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 09:49

O femeie în vârstă de 80 de ani a murit în timp ce încerca să-și evacueze locuința din calea unui incendiu forestier care se extinde rapid în Columbia Britanică. Peste 20.000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate.

 „Poliţia Regală Canadiană din Penticton confirmă că o femeie în vârstă de 80 de ani a decedat în urma incendiului forestier de la Bald Range”, au anunţat autoritățile într-un comunicat, după ce sâmbătă a precizat că anchetează un deces semnalat de un locuitor din localitatea Meadow Valley.

Această femeie „încerca să-şi părăsească locuinţa, împreună cu un membru al familiei, din cauza incendiului forestier, când a decedat brusc”, a adăugat poliţia. „Nu se cunosc alte decese în acest moment”, au mai transmis acestea.

Incendiul, care a izbucnit vineri după-amiază în apropierea lacului Okanagan, în sudul provinciei, şi s-a extins foarte rapid, a dus la evacuarea a peste 20.000 de persoane.

Duminică seara, incendiul distrusese peste 13.000 de hectare şi rămânea scăpat de sub control, potrivit serviciilor responsabile de gestionarea incendiilor. Anul acesta, sezonul incendiilor este unul dintre cele mai distrugătoare înregistrate vreodată în Canada, o ţară vastă care se încălzeşte de două ori mai repede decât restul planetei.

Potrivit ultimelor date oficiale ale guvernului federal, peste 4 milioane de hectare au ars de la începutul anului. În 2023, considerat un an record pentru incendiile forestiere din Canada, suprafața afectată de flăcări a ajuns la aproximativ 18 milioane de hectare.

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