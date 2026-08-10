Incendiu devastator în Canada: o femeie a murit în timp ce încerca să fugă din calea flăcărilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 09:49

O femeie în vârstă de 80 de ani a murit în timp ce încerca să-și evacueze locuința din calea unui incendiu forestier care se extinde rapid în Columbia Britanică. Peste 20.000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate.

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