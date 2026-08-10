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Atac aerian rusesc asupra orașului Sumî: 14 persoane au fost rănite, o minoră a suferit un șoc

Atac Ucraina

Atac Ucraina

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 10:19

Forțele ruse au lansat, în noaptea de duminică spre luni, cinci atacuri cu bombe aeriene ghidate asupra unor infrastructuri civile din orașul Sumî, situat în nord-estul Ucrainei. Cel puțin 14 persoane au fost rănite, printre ele aflându-se și o minoră de 14 ani, care a suferit un șoc.

Potrivit lui Oleh Hryhorov, șeful Administrației Militare a regiunii Sumî, forțele ruse au lovit din nou orașul cu bombe aeriene ghidate. Au fost înregistrate cinci lovituri asupra unor infrastructuri civile, cu impact în trei locații din două districte ale orașului, relatează Ukrainska Pravda.

Inițial, autoritățile au anunțat că cel puțin cinci persoane au fost rănite.

Locuințe și clădiri rezidențiale, avariate

Șeful Administrației Militare a orașului Sumî, Serhii Kryvosheienko, a precizat că atacurile au vizat districtele Zarichne și Kovpakivka. În urma loviturilor au fost avariate case, blocuri de locuințe și obiective de infrastructură.

Ulterior, Kryvosheienko a anunțat că bilanțul persoanelor rănite a ajuns la 14. Printre victime se află și o fată în vârstă de 14 ani, care a suferit un șoc.

Victimele au fost tratate medical

Persoanele rănite au primit inițial îngrijiri în regim de spitalizare, după care au fost transferate pentru tratament ambulatoriu. Unele dintre victime se află în continuare în evaluare medicală.

Potrivit autorităților locale, starea răniților este satisfăcătoare, iar operațiunile pentru înlăturarea efectelor atacului aerian desfășurat în timpul nopții continuă.

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