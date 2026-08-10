Atac aerian rusesc asupra orașului Sumî: 14 persoane au fost rănite, o minoră a suferit un șoc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 10:19

Forțele ruse au lansat, în noaptea de duminică spre luni, cinci atacuri cu bombe aeriene ghidate asupra unor infrastructuri civile din orașul Sumî, situat în nord-estul Ucrainei. Cel puțin 14 persoane au fost rănite, printre ele aflându-se și o minoră de 14 ani, care a suferit un șoc.

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