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Extern· 1 min citire
Atac aerian rusesc asupra orașului Sumî: 14 persoane au fost rănite, o minoră a suferit un șoc
Atac Ucraina
Forțele ruse au lansat, în noaptea de duminică spre luni, cinci atacuri cu bombe aeriene ghidate asupra unor infrastructuri civile din orașul Sumî, situat în nord-estul Ucrainei. Cel puțin 14 persoane au fost rănite, printre ele aflându-se și o minoră de 14 ani, care a suferit un șoc.
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