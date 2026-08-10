Rusia exclude categoric varianta opririi luptelor pe actuala linie a frontului fără soluționarea fondului disputei politice și teritoriale. Viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a subliniat într-un interviu pentru agenția TASS că o simplă pauză operațională este imposibilă, invocând poziția fermă susținută de președintele Vladimir Putin privind necesitatea eliminării „cauzelor profunde” ale confruntării.
Acuzații dure la adresa conducerii de la Kiev și atacuri asupra infrastructurii energetice
În declarațiile sale, reprezentantul diplomației ruse a criticat dur conducerea de la Kiev, susținând că președintele Volodimir Zelenski adoptă o poziție nerealistă care adâncește confruntarea militară.
Tensiunile sunt amplificate și de atacurile recente ale forțelor ucrainene asupra obiectivelor strategice de pe teritoriul Rusiei. Moscova a catalogat drept „acțiuni teroriste” loviturile care au vizat infrastructura energetică și facilitățile operării Consorțiului Conductei Mării Caspice (CPC). În acest context, Galuzin a solicitat o reacție fermă din partea comunității internaționale, adresându-se în special statelor occidentale ale căror companii dețin participații în proiectul CPC.
Moscova critică rolul Washingtonului și asistența militară acordată Ucrainei
Ministerul rus de Externe își menține rezerva față de intențiile de pace ale Statelor Unite, acuzând Washingtonul de dualitate. Potrivit părții ruse, sprijinul continuu cu tehnică militară și date furnizate de serviciile de informații contrazice retorica privind o rezolvare diplomatică.
Punctele de frictiune semnalate de partea rusă includ:
Sprijinul logistic și de intelligence: Furnizarea constantă de resurse militare către trupele ucrainene.
Neutralitatea mediatorilor: Trimiterea la poziția exprimată de secretarul de stat american Marco Rubio, care a recunoscut că SUA nu acționează ca un intermediar neutru.
Contactele bilaterale: Moscova susține că abordează aceste divergențe în cadrul canalelor de comunicare menținute direct cu Washingtonul.
Cu toate acestea, diplomația rusă susține că rămâne deschisă unei căi de negociere, cu condiția ca dialogul să ia în calcul obiectivele stabilite de Kremlin și înțelegerile anterioare de la Anchorage.
Perspectiva unui război de lungă durată și condițiile teritoriale ale Rusiei
Skepticismul privind o pace rapidă este reconfirmat de mai mulți oficiali de la Moscova. Rodion Miroșnik, trimis special al MAE rus, a avertizat recent că populația și armata trebuie să se pregătească pentru un conflict de lungă durată.
La rândul său, ministrul de externe Serghei Lavrov a reiterat că Rusia refuză oprirea ostilităților pe aliniamentul actual al frontului, invocând eșecul proceselor de negociere anterioare. În timp ce opțiunea unui armistițiu pe linia de contact a fost invocată în discuțiile internaționale, abordarea Kremlinului rămâne neschimbată: orice acord de încetare a focului este condiționat de cedarea integrală a regiunii Donețk, inclusiv a zonelor neocupate militar de trupele ruse.