De ce refuza Moscova planurile „înghețării” conflictului cu Ucraina

Publicat 10 aug. 2026, 11:27 Actualizat 10 aug. 2026, 12:34

Rusia exclude categoric varianta opririi luptelor pe actuala linie a frontului fără soluționarea fondului disputei politice și teritoriale. Viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a subliniat într-un interviu pentru agenția TASS că o simplă pauză operațională este imposibilă, invocând poziția fermă susținută de președintele Vladimir Putin privind necesitatea eliminării „cauzelor profunde” ale confruntării.

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