Ucraina nu a primit licența pentru rachetele Patriot. De ce se tem SUA că ucrainenii ar putea produce mai ieftin și mai rapid

Ucraina nu a primit încă licența necesară pentru a produce rachete interceptoare Patriot, deși subiectul a fost discutat în negocierile dintre Kiev și Washington. Una dintre reținerile părții americane ar ține de temerea producătorilor că inginerii ucraineni ar putea perfecționa tehnologia și organiza o producție mai rapidă și mai ieftină decât cea din Statele Unite.
Kievul depinde în mare măsură de sistemele americane Patriot PAC-3 pentru a intercepta rachetele balistice lansate de Rusia. În paralel, companiile ucrainene încearcă să dezvolte sau să achiziționeze tehnologii proprii de apărare antirachetă, în condițiile în care necesarul de muniție pentru apărarea aeriană rămâne uriaș.
Trump a promis o licență pentru producția de rachete Patriot
La începutul lunii iulie, președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja summitului NATO de la Ankara, în Turcia. În fața jurnaliștilor, Trump a afirmat atunci că Washingtonul va permite Ucrainei să producă rachete Patriot.
„Îi vom da o licență pentru a produce Patriots. În acest fel, el nu se va mai putea plânge că nu îi oferim suficient. Fă-le tu însuți”, a transmis liderul de la Casa Albă.
Ulterior, poziția administrației americane a devenit mai rezervată, iar o decizie finală nu a fost anunțată, în pofida discuțiilor intense dintre cele două părți.
Raytheon și Lockheed Martin se tem de concurența industriei ucrainene
Un reprezentant republican, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru publicația The Atlantic, a susținut că firmele Raytheon și Lockheed Martin, implicate în producția sistemului Patriot și a interceptorilor acestuia, se tem de potențialul industriei de apărare din Ucraina.
Potrivit sursei citate, inginerii ucraineni ar putea îmbunătăți soluțiile tehnologice existente și ar putea pune pe picioare o producție de masă mai rapidă și semnificativ mai puțin costisitoare decât cea realizată în fabricile americane. O astfel de perspectivă ar transforma Ucraina, dintr-un beneficiar de armament occidental, într-un posibil competitor pe piața producției de rachete antiaeriene și antirachetă.
Pentru Kiev, obținerea unei licențe de producție ar reduce dependența de livrările externe și ar permite refacerea mai rapidă a stocurilor de interceptori, esențiale în apărarea orașelor și a infrastructurii critice în fața atacurilor rusești.