Ucraina nu a primit licența pentru rachetele Patriot. De ce se tem SUA că ucrainenii ar putea produce mai ieftin și mai rapid

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 09:11

Ucraina nu a primit încă licența necesară pentru a produce rachete interceptoare Patriot, deși subiectul a fost discutat în negocierile dintre Kiev și Washington. Una dintre reținerile părții americane ar ține de temerea producătorilor că inginerii ucraineni ar putea perfecționa tehnologia și organiza o producție mai rapidă și mai ieftină decât cea din Statele Unite.

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