Câtă apă trebuie să bei, de fapt, pe caniculă. Cantitățile recomandate pentru copii și adulți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 08:45

Când temperaturile cresc, organismul pierde mai multă apă prin transpirație, iar riscul de deshidratare devine mai mare. Nu există însă o cantitate unică potrivită pentru toate persoanele. Necesarul depinde de greutate, vârstă, sex, umiditate, efort, alimentație, sarcină și starea de sănătate. Cantitatea zilnică trebuie calculată pornind de la necesarul de bază și ajustată apoi în funcție de transpirație.

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