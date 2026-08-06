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Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este mai greu să luăm decizii când suntem obosiți?

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 10:12

În ediția „Realitatea medicală” cu Nicole Păcuraru, aflăm de ce ne este mai greu să luăm decizii când suntem obosiți?

Ai observat că deciziile par mai complicate seara? Chiar și cele simple. Oboseala reduce capacitatea creierului de a procesa informații și de a evalua opțiuni.

În plus, autocontrolul scade. De aceea, suntem mai predispuși la alegeri impulsive. Acest fenomen se numește „oboseală decizională”.

Cu cât iei mai multe decizii pe parcursul zilei, cu atât devine mai greu. O soluție este să lași deciziile importante pentru momentele în care ai energie.

Creierul nu este constant. Iar claritatea are un cost.

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