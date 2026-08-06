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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este mai greu să luăm decizii când suntem obosiți?
În ediția „Realitatea medicală” cu Nicole Păcuraru, aflăm de ce ne este mai greu să luăm decizii când suntem obosiți?
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