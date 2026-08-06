Criză la Spitalul Municipal Mangalia, în plin sezon estival: Guvernul a aprobat doar 6 dintre cele 32 de posturi solicitate: „Este critic!”

Spitalul Municipal Mangalia a cerut deblocarea a 32 de posturi, însă Guvernul a aprobat numai șase. Unitatea medicală are nevoie de încă nouă medici, dar poate angaja doar doi. Celelalte patru posturi sunt pentru un asistent medical, un brancardier, o infirmieră și o îngrijitoare. Activitatea Secției de Pediatrie rămâne suspendată, iar compartimentul de Urgență este supraaglomerat în timpul sezonului estival.
Managerul spitalului, Alina Dan, a anunțat că cele două posturi pentru medici vor fi alocate specialităților considerate prioritare. Un post va fi destinat unui medic pediatru, iar celălalt unui medic de urgență. Spitalul încearcă astfel să reia activitatea Secției de Pediatrie și să completeze gărzile de la Urgență. Lipsa personalului este cu atât mai gravă în timpul verii, când la spital ajung numeroși turiști aflați pe litoral.
Guvernul a aprobat doar șase dintre cele 32 de posturi
„Solicitarea Spitalului Mangalia a fost pentru 32 de posturi de medici și personal auxiliar, medical și nemedical. Am primit aprobare doar pentru șase posturi. Două sunt pentru medici, unul pentru un asistent medical, iar alte trei sunt pentru personal auxiliar. Este vorba despre un brancardier, o infirmieră și o îngrijitoare”, a explicat Alina Dan.
Spitalul avea nevoie de medici pentru secțiile de Medicină Internă și Boli Infecțioase. Lista includea și un medic urgentist, un pediatru, un cardiolog și un diabetolog. Postul de cardiolog a mai fost scos la concurs, dar nu a putut fi ocupat. În total, unitatea medicală avea nevoie de aproximativ nouă medici, potrivit News.ro.
„Ne-au fost aprobate doar două posturi de medici, probabil din motive legate de cheltuieli. Nu știu exact să vă spun. Practic, acestea sunt posturi care s-au vacantat în această perioadă. Cele două posturi le vom scoate la concurs în funcție de priorități: medic pediatru și medic urgentist, pentru a putea acoperi gărzile”, a precizat managerul.
Aproximativ 150 de pacienți ajung zilnic la Urgență
În timpul sezonului estival, la Urgența Spitalului Mangalia ajung aproximativ 150 de pacienți în 24 de ore. Mulți dintre ei sunt turiști care se confruntă cu diferite probleme de sănătate în timpul vacanței. În secțiile spitalului sunt internați, în mod obișnuit, între 120 și 140 de pacienți. Numărul internărilor rămâne apropiat de cel din restul anului, însă compartimentul de Urgență devine mult mai aglomerat.
„Vara a fost foarte aglomerată la Urgență. Turiștii veniți în vacanță pe litoral au diferite probleme de sănătate, dar nu vor să rămână internați. Preferă să vină, să facă o evaluare și un tratament rapid, apoi să se întoarcă pe plajă sau la hotel. Practic, Urgența este supraaglomerată. În rest, funcționăm normal, cu pacienții localnici, iar internările sunt la același nivel. În spital sunt aproximativ 120-140 de pacienți internați”, a declarat Alina Dan.
Pacienții sunt evaluați în funcție de gravitatea problemelor medicale. Triajul este făcut pe baza codurilor de culori. Unele persoane ajung la spital după ce s-au înțepat în scoici. Altele se prezintă cu probleme cardiovasculare sau cu alte urgențe care necesită intervenție rapidă.
Patru medici lucrează în gărzi de 24 de ore
Spitalul are în prezent patru medici la Urgență. Aceștia lucrează în gărzi de câte 24 de ore. Din cauza numărului redus de specialiști, concediile sunt amânate, scurtate sau luate în mai multe etape. Conducerea spitalului spune că este nevoie de un al cincilea medic pentru ca programul să poată fi acoperit în condiții normale.
„Sunt patru medici la Urgență, în gărzi de 24 de ore, și sunt mult mai obosiți. Concediile se mai amână, se mai intercalează și se mai scurtează. Este nevoie de încă un medic de urgență, ca să fie cinci și să își poată lua concediile liniștiți. Acum, medicii își iau câte o zi sau două, în loc să poată avea măcar cinci zile de concediu”, a explicat managerul spitalului.
Secția de Pediatrie are activitatea suspendată
Situația este critică și la Secția de Pediatrie. Activitatea acesteia este suspendată din cauza lipsei medicilor. Spitalul are doi pediatri care pot acoperi doar opt gărzi pe lună. Astfel, urgențele pediatrice pot fi asigurate numai în opt zile dintr-o lună. Conducerea spitalului a încercat să atragă pediatri inclusiv prin oferirea unei locuințe pe durata verii. Medicii puteau veni la Mangalia împreună cu familia și beneficiau de cazare timp de trei luni. Oferta trebuia să ajute spitalul să depășească perioada dificilă din sezonul estival. Cu toate acestea, nicio persoană interesată nu a contactat unitatea medicală.
„Este critic. Am făcut tot felul de solicitări. Pe perioada verii, ofeream cazare unui medic pediatru care putea să vină împreună cu familia și să lucreze la spital. Oferim cazare timp de trei luni, cât să deblocăm situația. Nu am primit nici măcar un telefon”, a spus Alina Dan.
Spitalul găsește greu medici interesați de posturi
Ocuparea celor șase posturi aprobate reprezintă următoarea problemă pentru conducerea spitalului. Managerul spune că medicii nu sunt interesați să vină să lucreze la Mangalia. Unitatea medicală a organizat în repetate rânduri concursuri la care nu s-a prezentat niciun candidat. Medicii de urgență și pediatrii sunt printre specialiștii cel mai greu de găsit.
„Scoatem posturile la concurs, dar de foarte multe ori nu se prezintă niciun candidat și nu există niciun doritor. În alte perioade s-a întâmplat să fie câte trei sau patru candidați pentru un singur post. Acum este foarte greu să găsim un medic de urgență. La Pediatrie este aceeași situație”, a explicat managerul Spitalului Municipal Mangalia.