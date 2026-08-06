Criză la Spitalul Municipal Mangalia, în plin sezon estival: Guvernul a aprobat doar 6 dintre cele 32 de posturi solicitate: „Este critic!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 07:39

Spitalul Municipal Mangalia a cerut deblocarea a 32 de posturi, însă Guvernul a aprobat numai șase. Unitatea medicală are nevoie de încă nouă medici, dar poate angaja doar doi. Celelalte patru posturi sunt pentru un asistent medical, un brancardier, o infirmieră și o îngrijitoare. Activitatea Secției de Pediatrie rămâne suspendată, iar compartimentul de Urgență este supraaglomerat în timpul sezonului estival.

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