Pericolul ascuns în bucătărie: De ce nu trebuie să folosești NICIODATĂ apă caldă de la robinet când gătești

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 19:53

Folosirea apei calde de la robinet pentru a grăbi prepararea mâncării este o practică frecventă, însă specialiștii atrag atenția că acest obicei ascunde riscuri serioase. Din cauza temperaturii mari, apa dizolvă rapid metale grele și substanțe toxice din țevi, iar simpla fierbere în oală nu reușește să le elimine.

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