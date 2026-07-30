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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
La podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS, Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus despre rolul tradițiilor în societatea de astăzi și explică de ce păstrarea valorilor și obiceiurilor moștenite rămâne esențială pentru identitatea culturală și pentru legătura dintre generații.
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