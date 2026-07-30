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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 11:35

La podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS, Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus despre rolul tradițiilor în societatea de astăzi și explică de ce păstrarea valorilor și obiceiurilor moștenite rămâne esențială pentru identitatea culturală și pentru legătura dintre generații.

„Cred că, prin tradiții, prin păstrarea lor și reinterpretarea sau ducerea lor mai departe, cumva ne păstrăm identitatea noastră ca popor. Adică este respectul nostru față de tot ce s-a construit până în momentul de față.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 31 iulie, de la ora 15:00.

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