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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 12:22

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS aduc în prim-plan povești autentice și dialoguri fără ocolișuri. Într-o ediție în premieră la Realitatea Plus, Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc deschis despre experiența lor profesională și colaborarea directă cu echipa.

„E ca o terapie pentru mine. Mă relaxează, îmi încarc bateriile și mi se încarcă și procentul ăsta de creativitate. În momentul în care cos, pe lângă faptul că mă relaxez, îmi vin și alte idei noi pe care le-aș putea realiza. Deci mă ajută foarte mult în procesul de creație faptul că mă relaxez așa.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 31 iulie, de la ora 15:00.

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