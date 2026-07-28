Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 12:22

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS aduc în prim-plan povești autentice și dialoguri fără ocolișuri. Într-o ediție în premieră la Realitatea Plus, Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc deschis despre experiența lor profesională și colaborarea directă cu echipa.

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