Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS aduc în prim-plan povești autentice și dialoguri fără ocolișuri. Într-o ediție în premieră la Realitatea Plus, Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc deschis despre experiența lor profesională și colaborarea directă cu echipa.
Citește și
- 12:06Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
- 09:55Ana Maria Păcuraru revine în forță la televiziunea poporului! O nouă emisiune, o nouă perspectivă: MIZA ZILEI
- 11:00Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
- 12:05Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News