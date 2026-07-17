Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 11:34

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS aduc în prim-plan o nouă ediție cu Vicențiu Iorgulescu, care analizează una dintre cele mai dezbătute teme din sportul românesc: rentează să investești în fotbal în România?

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