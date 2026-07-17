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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 11:34

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS aduc în prim-plan o nouă ediție cu Vicențiu Iorgulescu, care analizează una dintre cele mai dezbătute teme din sportul românesc: rentează să investești în fotbal în România?

„Eu mi-aș dori să se investească cât mai mulți bani la noi. Poate așa înțeleg, odată pentru totdeauna, oamenii ăștia, politicienii, că fotbalul, sportul, este pentru națiune ca o a doua religie. Poate înțeleg, odată, că prin sport tu ești cel mai mare ambasador al acestei planete.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 17 iulie, de la ora 15:00.

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