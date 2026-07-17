Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS aduc în prim-plan o nouă ediție cu Vicențiu Iorgulescu, care analizează una dintre cele mai dezbătute teme din sportul românesc: rentează să investești în fotbal în România?
Citește și
- 16:37Ora 20:55 - Editie incendiară Culisele Statului Paralel. Viorel Pașca rupe tăcerea
- 11:26Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus
- 15:18Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
- 16:26Ora 20:55, ediție incendiară "Culisele Statului Paralel". Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer jocurile de culise din Guvern
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News