Ucrainean căutat internațional, prins băut la volan în Suceava. Era vizat pentru extrădare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 iul. 2026, 11:04

Un cetățean ucrainean urmărit la nivel internațional a fost depistat de polițiștii de frontieră în județul Suceava, în timp ce conducea un autoturism sub influența alcoolului. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că bărbatul era căutat de autoritățile din Croația în vederea arestării și extrădării.

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