Ucrainean căutat internațional, prins băut la volan în Suceava. Era vizat pentru extrădare

Un cetățean ucrainean urmărit la nivel internațional a fost depistat de polițiștii de frontieră în județul Suceava, în timp ce conducea un autoturism sub influența alcoolului. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că bărbatul era căutat de autoritățile din Croația în vederea arestării și extrădării.
Șofer oprit în trafic la Vicovu de Sus
Incidentul a avut loc în seara zilei de 15 iulie, în jurul orei 21:30, când polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Ucraina, care circula pe raza localității Vicovu de Sus din județul Suceava.
La volan se afla un bărbat ucrainean, în vârstă de 31 de ani.
În timpul verificărilor, acesta le-a spus polițiștilor că nu are asupra sa documentele de identitate. Totodată, oamenii legii au observat că șoferul emana halenă alcoolică, motiv pentru care au solicitat sprijinul unui echipaj din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus.
Testul alcoolscopic a indicat o alcoolemie ridicată
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește cu mult limita prevăzută de lege pentru răspunderea penală.
Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.
Descoperire în bazele de date internaționale
După stabilirea identității, polițiștii de frontieră au efectuat verificări în bazele de date internaționale și au constatat că pe numele ucraineanului era emisă, încă din 26 mai 2026, o alertă internațională de către autoritățile din Croația.
Acesta era căutat în vederea arestării pentru predare sau extrădare, conform procedurilor judiciare internaționale.
Dosar penal și predare către Serviciul de Investigații Criminale
Pe lângă situația juridică internațională, bărbatul s-a ales și cu un dosar penal în România pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, infracțiune prevăzută de articolul 336 alineatul (1) din Codul Penal.
După finalizarea verificărilor, cetățeanul ucrainean a fost predat polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava - Serviciul de Investigații Criminale.
Acesta urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, care vor dispune măsurile legale privind executarea mandatului internațional și procedura de extrădare.