Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, ASTĂZI, de la ora 20:55. Anca Alexandrescu demască combinațiile făcute în spatele ușilor închise

Publicat 9 iul. 2026, 17:35 Actualizat 9 iul. 2026, 17:38 Sursă Realitatea PLUS

România, 2026. În timp ce statul se clatină sub greutatea propriilor secrete, culisele puterii explodează! Anca Alexandrescu dă startul unui război total la vârful Guvernului: ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, intră în coliziune frontală cu procurorii DIICOT după descinderile șocante de la azilele din Bihor.

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