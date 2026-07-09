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Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, ASTĂZI, de la ora 20:55. Anca Alexandrescu demască combinațiile făcute în spatele ușilor închise

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 17:35
Actualizat9 iul. 2026, 17:38
SursăRealitatea PLUS

România, 2026. În timp ce statul se clatină sub greutatea propriilor secrete, culisele puterii explodează! Anca Alexandrescu dă startul unui război total la vârful Guvernului: ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, intră în coliziune frontală cu procurorii DIICOT după descinderile șocante de la azilele din Bihor.

Metehnele vechi nu dispar niciodată nici de la Palatul Victoria, presiunile declanșate în justiție pentru a opri dosarele de corupție.

Combinațiile făcute în spatele ușilor închise au dus România sub Bulgaria la creștere economică și la răspândirea evaziunii fiscale.

Cei mai buni economiști aruncă în aer reformele lui Bolojan și arată cum finanțele țării au fost distruse.

Nu ratați o ediție incendiară din „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu! Diseară, de la ora 20:55, doar pe Realitatea Plus. Află adevărul pe care vor să-l ascundă!

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