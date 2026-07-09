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Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, ASTĂZI, de la ora 20:55. Anca Alexandrescu demască combinațiile făcute în spatele ușilor închise
Publicat9 iul. 2026, 17:35
Actualizat9 iul. 2026, 17:38
SursăRealitatea PLUS
România, 2026. În timp ce statul se clatină sub greutatea propriilor secrete, culisele puterii explodează! Anca Alexandrescu dă startul unui război total la vârful Guvernului: ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, intră în coliziune frontală cu procurorii DIICOT după descinderile șocante de la azilele din Bihor.
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