Rușii ar fi lansat drone din „flota fantomă”. Raportul care arată cum a fost testată apărarea NATO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 19:04

Rusia ar fi folosit nave din așa-numita „flotă fantomă” pentru a lansa drone deasupra mai multor state europene, într-o operațiune desfășurată pe parcursul ultimilor ani. Potrivit unui nou raport, aceste misiuni au perturbat traficul aerian civil, au vizat obiective militare și infrastructură sensibilă și au pus la încercare capacitatea de reacție a apărării aeriene din statele membre NATO.

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