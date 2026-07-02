Franța dă o lege care pedepsește „hărțuirea sexuală ambientală”. Oricine poate fi considerat victimă, chiar dacă remarcile nu îi erau adresate

Publicat 2 iul. 2026, 19:48 Sursă Le Figaro

Franța introduce, în premieră, conceptul de „hărțuire sexuală ambientală”, după o hotărâre pronunțată de Camera Socială a Curții de Casație. Decizia schimbă modul în care este interpretată hărțuirea la locul de muncă și stabilește că o persoană poate fi recunoscută drept victimă chiar dacă nu a fost ținta directă a comentariilor sau comportamentului cu tentă sexuală.

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