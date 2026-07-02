Decizia japonezilor, exasperați de numărul mare de atacuri ale urșilor. Ce capcane le-au pregătit

Din cauza recrudescenței atacurilor comise de urși, Japonia a început să instaleze peste 800 de camere video în regiunile muntoase din nordul teritoriului său, cu scopul de a recenza populațiile de urși la nivel național, a anunțat joi Ministerul nipon al Mediului, citat de AFP.
De la 1 aprilie, cel puțin cinci persoane au fost ucise de urși în regiunea Tohoku din nordul Japoniei, după numărul record de 13 atacuri mortale din 2025, potrivit aceleiași surse. O anchetă ce vizează un al șaselea deces este în curs de desfășurare.
Locuitorii din acea regiune trăiesc cu o teamă permanentă, presa națională relatând zilnic despre semnalări ale urșilor în galerii comerciale, parcuri și chiar în proximitatea școlilor.
Populațiile de urși, luate în vizor
Autoritățile nipone vizează într-o primă etapă șase populații principale de urși din Tohoku, înainte de a extinde operațiunea la nivelul întregii țări în următorii patru ani, a explicat Yu Takahashi, un reprezentant al Ministerului Mediului.
'Până în prezent, colectivitățile locale recenzau urșii de pe teritoriul lor, fiecare în perioade diferite și folosind metode proprii', a explicat el.
'Obiectivul nostru este acum de a obține un recensământ mai precis, concentrându-ne pe diferitele populații de urși', a adăugat el.
Autoritățile japoneze speră că noile date le vor permite colectivităților vizate să elaboreze planuri mai eficiente pentru gestionarea populațiilor de urși.
În cadrul acestei operațiuni, vase care conțin un amestec de miere și vin sunt plasate la înălțimea la care se află de obicei capul unui om.
Camerele fotografiază apoi semnele albe și caracteristice pe care urșii le au pe piept, atunci când animalele se ridică pe picioarele din spate pentru a adulmeca acea momeală dulce.
În ultimele luni, aparițiile urșilor s-au înmulțit după ieșirea lor din hibernare, animalele aventurându-se tot mai des în zonele urbane.
'Extrem de inteligent'
Cele mai noi măsuri au fost anunțate în contextul în care cinci persoane au fost spitalizate miercuri după ce un bărbat a declanșat accidental un spray anti-urs într-un oficiu poștal.
Potrivit presei locale, un cetățean vietnamez de 22 de ani și-a cerut scuze și a declarat apoi la Poliție că a declanșat acel spray repulsiv în mod involuntar în timpul unui incident petrecut miercuri în orașul Nagoya din centrul Japoniei.
Tânărul, identificat ca fiind Huynh Nhat Duy, a fost totuși arestat joi sub suspiciunea de obstrucționare a activităților comerciale, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției locale.
'Opt persoane s-au simțit rău, iar cinci dintre ele au fost transportate la spital. Însă nu a fost semnalat niciun caz de rănire sau de boală gravă', a declarat un reprezentant al pompierilor din Nagoya.
Potrivit statisticilor publicate de Ministerul Mediului începând din 2018, este pentru prima oară când mai mult de două decese au fost înregistrate în perioada aprilie-iunie.
Oamenii de știință atribuie înmulțirea considerabilă a acestor incidente creșterii populației de urși și scăderii numărului de locuitori din zonele rurale ale Japoniei.
Recomandările autorităților
Autoritățile le recomandă localnicilor să nu se deplaseze singuri în zonele montane, care acoperă aproximativ 80% din teritoriul japonez, să își agațe un clopoțel de rucsac și să dețină asupra lor sprayuri anti-urs.
Aceste tuburi cu aerosoli, vândute în magazinele de echipamente pentru activități în aer liber, conțin capsaicină - compusul chimic din ardeii iuți - și provoacă o senzație de arsură și de iritație.
Animalele se aventurează, de asemenea, tot mai des în orașele și marile centre urbane din Japonia.
În iunie, zeci de polițiști, vânători și reprezentanți municipali au avut nevoie de patru zile pentru a captura un urs rătăcitor în Utsunomiya, la nord de Tokyo, un incident care a dus la închiderea în masă a școlilor din zonă.
Anterior, un alt urs, descris ca fiind 'extrem de inteligent', după ce a deschis o fereastră și a dat drumul unui robinet de apă, a atacat patru persoane în două fabrici din prefectura Fukushima, după care a dispărut fără urmă timp de câteva zile.