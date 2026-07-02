Decizia japonezilor, exasperați de numărul mare de atacuri ale urșilor. Ce capcane le-au pregătit

Publicat 2 iul. 2026, 20:40 Sursă Agerpres

Din cauza recrudescenței atacurilor comise de urși, Japonia a început să instaleze peste 800 de camere video în regiunile muntoase din nordul teritoriului său, cu scopul de a recenza populațiile de urși la nivel național, a anunțat joi Ministerul nipon al Mediului, citat de AFP.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ursiatac ursjaponia