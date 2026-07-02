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Comisia Europeană, detonată din interior de un lider: „Ursula și-a depășit atribuțiile”

Josep Borrell. Foto: Profimedia

Josep Borrell. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 22:10
SursăRealitatea PLUS

Comisia Europeană este detonată din interior, după ce caracatița creată de Ursula von der Leyen a pus stăpânire pe instituțiile europene. Fostul șef al politicii externe a UE, Josep Borrell, susține că executivul european își depășește competențele conferite prin tratate și creează confuzie cu privire la cine vorbește în numele Europei pe scena mondială. Într-un interviu acordat publicației Politico, Borrell a declarat că s-a creat „o mare harababură” în cadrul mecanismului de politică externă al blocului comunitar.

„Cu siguranță, Comisia are politici care au o dimensiune externă. Dar asta e una, și alta e să pretinzi că stabilești și definești poziția Uniunii în războiul împotriva Iranului sau în conflictul israelo-palestinian și în alte conflicte din Orientul Mijlociu. Nu sunt relații externe. Este vorba de politică externă... dacă vrei să stabilești o poziție comună în materie de politică externă, atunci mergi la Consiliu”, a declarat oficialul UE pentru Politico.

Fostul șef al diplomației UE nu este de acord cu planul Ursulei von der Leyen pentru a construi Agenția Europeană de Apărare, pentru că intervine peste politica statelor membre.

„Dacă aș fi astăzi Înaltul Reprezentant și aș sta la o masă unde cineva spune: «Voi construi Uniunea Europeană de Apărare», atunci m-aș simți puțin inconfortabil. Politica de apărare să fie o politică interguvernamentală. Pentru că aceasta este realitatea. Comisia nu se poate preface a fi un Pentagon din umbră”, a mai spus Borrell.

Borell a fost înlăturat din funcție în 2024, după ce a intrat în conflict cu Ursula von der Leyen și a lansat mai multe poziții împotriva războiului din Orientul Mijlociu. Mai mult, el a fost unul dintre susținătorii tratatului economic cu Satele Unite ale Americii, care a fost blocat după ce alegerile au fost câștigate de Donald Trump. 

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