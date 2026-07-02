Comisia Europeană, detonată din interior de un lider: „Ursula și-a depășit atribuțiile”

Publicat 2 iul. 2026, 22:10 Sursă Realitatea PLUS

Comisia Europeană este detonată din interior, după ce caracatița creată de Ursula von der Leyen a pus stăpânire pe instituțiile europene. Fostul șef al politicii externe a UE, Josep Borrell, susține că executivul european își depășește competențele conferite prin tratate și creează confuzie cu privire la cine vorbește în numele Europei pe scena mondială. Într-un interviu acordat publicației Politico, Borrell a declarat că s-a creat „o mare harababură” în cadrul mecanismului de politică externă al blocului comunitar.

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