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A murit Victor Willis, solistul trupei Village People, coautorul celebrului hit „YMCA”
Victor Willis/Profimedia
Victor Willis, solistul trupei disco Village People și coautor al celebrului hit „YMCA”, a murit la vârsta de 74 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de familie și confirmată de reprezentanții trupei.
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