Secretul vinetelor albe după coacere. Trucul simplu care previne oxidarea: orice gospodină trebuie să-l știe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 14:16

Salata de vinete este unul dintre preparatele nelipsite de pe mesele de vară, însă pulpa se poate închide la culoare după coacere. Oxidarea este principalul motiv, iar câteva reguli simple - de la coacere și curățare până la scurgere și tocare – pot ajuta la obținerea unei salate deschise la culoare, cremoase și gustoase.

Distribuie articolul