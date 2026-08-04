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Politica· 1 min citire
Sindicatele din sănătate, noi negocieri la Palatul Cotroceni pe Legea salarizării
Palatul Cotroceni (foto: Inquam Photos)
Publicat4 aug. 2026, 15:52
SursăRealitatea PLUS
Reprezentanții sindicatelor din sănătate se află, marți, în discuții cu consilierii prezidențiali la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor generate de legea salarizării unitare, care a provocat blocaje în mai multe domenii de activitate.
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