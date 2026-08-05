Ion Cristoiu: ”Cel care a provocat această isterie cu blackout știe că se termină războiul din Ucraina”

Publicat 5 aug. 2026, 17:32 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Ion Cristoiu susține că discuțiile privind riscul unui blackout și apelurile la economisirea energiei alimentează o nouă stare de panică în rândul populației. În opinia sa, după pandemie și războiul din Ucraina, autoritățile promovează o altă temă care menține societatea într-o permanentă stare de alertă.

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