Ion Cristoiu: ”Cel care a provocat această isterie cu blackout știe că se termină războiul din Ucraina”

Analistul politic Ion Cristoiu susține că discuțiile privind riscul unui blackout și apelurile la economisirea energiei alimentează o nouă stare de panică în rândul populației. În opinia sa, după pandemie și războiul din Ucraina, autoritățile promovează o altă temă care menține societatea într-o permanentă stare de alertă.
„Cine i-a lăsat ăsta cu blackout?”
Invitat în platoul Realitatea PLUS, Cristoiu a criticat discursul public din ultimele zile privind securitatea energetică și posibilitatea unor pene majore de curent, afirmând că întreaga situație este exagerată.
„Cine i-a lăsat ăsta cu blackout? Isteria că nu mai avem curent și că trebuie să economisim e una, dar acum văd o nouă isterie. Și cel care a provocat această isterie înseamnă că știe că se termină războiul din Ucraina. Are legătură, după pandemie a venit războiul din Ucraina și acum, probabil că terminându-se, trebuie să fie ceva. Înțelegeți că ăștia ne țin tot timpul.
Le plac chestiile astea, politrucilor le plac chestiile astea „Români vă ordon treceți Prutul”. Chestiile astea solemne, nu pot trăi fără alerte, chemări.”
Critici la adresa clasei politice și a lui Ilie Bolojan
Analistul consideră că liderii politici sunt preocupați de teme spectaculoase, în loc să se concentreze pe problemele concrete ale administrației.
„Dacă ați observat, politicienii noștri, inclusiv Bolojan, nu au preocupări din astea mici, un podeț, ei se simt Napoleon, alertă, criza energetică, blackout-uri, etc. E fals. Nu mi-a răspuns până acum nimeni de la guvern, nici de la președinție. Noi chiar stăm în centralele alea? Nu era normal să ni se explice, bă oameni buni, voi, noi românii, avem o sursă de curent, două reactoare, da? Păi și noi știam că aveam și hidrocentrale, termocentrale. Dacă le-am închis rând pe rând să vină să explice.”
Întrebări despre închiderea capacităților energetice
În continuarea intervenției sale, Ion Cristoiu a spus că autoritățile ar trebui să ofere explicații privind închiderea unor capacități de producție a energiei și efectele acestor decizii.
„De ce le-au închis? ce este PNRR? câți bani pierdem? Sunt un mare adversar al acestei prostii, că trebuie să facem acum repede niște legi aberante care ne costă sute de miliarde de euro, pentru că noi trebuie să luăm niște bani.”
Declarații despre PNRR și relația cu Bruxelles-ul
Cristoiu a susținut că graba cu care sunt adoptate anumite măsuri nu este determinată de fondurile europene, ci de dorința autorităților de a răspunde rapid solicitărilor venite de la nivelul Uniunii Europene.
„Eu îmi permit să mă adresez domnului Ilie Bolojan cu o comparație care e singura care ar putea să o înțeleagă el. Deci, pe șoseaua de centură, bănuiesc că e o sumă de bani, nu știu cât. Ori câte i-ai da uneia pe șoseaua de centură nu o să fie de acord să-ți taie gâtul în timpul ăsta, adică când calculezi banii. De ce spun așa? Noi trebuie să luăm niște bani.
Pentru ca să luăm bani, noi trebuie să facem niște legi. Și dacă legile sunt proaste? Graba nu ține de bani. Graba ține de slugărnicia băloasă față de Ursula. Cei care se grăbesc, că au hotărât asta, știau că țarinei, Ursulei îi plac chestiile astea cu green deal. Suntem prostul Europei și ne și grăbim. Adică, dacă ați observat, România, de fiecare dată când este o indicație de la Bruxelles, plusează. Toate țările normale și e și normal, vezi dacă îi corespunde sau nu interesului național. Grecia a ținut în loc sancțiunile pentru Rusia, fără să se teamă că premierul va fi acuzat de pro-putinism, pentru că avea un interes. Dar noi plusăm imediat.”