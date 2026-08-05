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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan a publicat declarațiile de avere ale Mirabelei Grădinaru, partenera sa de viață – DOCUMENTE
Nicusor Dan si Mirabela Gradinaru
Publicat5 aug. 2026, 12:29
Actualizat5 aug. 2026, 12:33
Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere. Documentele au fost încărcate pe pagina oficială a Administrației Prezidențiale.
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