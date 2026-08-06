Adrian Câciu acuză Guvernul că ascunde recesiunea: „Mint și prezintă denaturat lucrurile”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 12:28

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu acuză Guvernul că încearcă să ascundă problemele economice ale României. Deputatul PSD susține că țara înregistrează a 11-a lună consecutivă de scădere puternică a consumului. Acesta afirmă că autoritățile prezintă recesiunea drept o simplă stagnare. Criticile sale îl vizează în special pe premierul interimar Ilie Bolojan.

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