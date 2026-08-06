Adrian Câciu acuză Guvernul că ascunde recesiunea: „Mint și prezintă denaturat lucrurile”

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu acuză Guvernul că încearcă să ascundă problemele economice ale României. Deputatul PSD susține că țara înregistrează a 11-a lună consecutivă de scădere puternică a consumului. Acesta afirmă că autoritățile prezintă recesiunea drept o simplă stagnare. Criticile sale îl vizează în special pe premierul interimar Ilie Bolojan.
Câciu vorbește despre o contracție de 0,6%
„Este a 11-a lună consecutivă de scădere abruptă a consumului. Îi mai aud pe unii care neagă recesiunea, o «pansează» ca stagnare, extrag din context elemente din comunicatul Fitch și se referă la deficit. Uită însă să vadă contracția de 0,6% prognozată de agenția de rating”, a transmis Adrian Câciu. În opinia acestuia, datele economice arată o deteriorare puternică a situației.
Deputatul PSD susține că există o diferență mare între prognoza folosită pentru construirea bugetului și estimările actuale. Bugetul a fost realizat pe baza unei creșteri economice de 1%. Estimarea invocată acum de Câciu arată însă o contracție de 0,6%. „Bugetul a fost construit pe o creștere economică de 1%, nu pe o contracție de 0,6%, cu un ecart de 1,4 puncte procentuale”, a afirmat fostul ministru.
Critici la explicațiile lui Bolojan despre carburanți
Adrian Câciu îl critică pe Ilie Bolojan și pentru explicațiile oferite în legătură cu prețurile carburanților. Deputatul PSD susține că premierul interimar a pus prețul ridicat al combustibilului pe seama românilor care merg la mare. Câciu afirmă însă că datele privind consumul contrazic această explicație. „Îl aud pe Bolojan motivând că prețul combustibilului este ridicat pentru că merg românii la mare, deși din comunicatul INS se vede că consumul de combustibil scade”, a declarat acesta.
„Au adus economia la pământ”
Fostul ministru acuză Guvernul că prezintă o imagine distorsionată a economiei. „Nu știu de unde au apărut Mafaldele acestea. Mint și prezintă denaturat lucrurile, totul pentru a îmbrăca în staniol o imagine a economiei pe care, de fapt, gurul lor de la Oradea a adus-o la pământ. Au sărăcit un popor care nu îi mai suportă. Au distrus o țară, cu tupeu”, a afirmat Adrian Câciu.
Deputatul PSD susține că principalii indicatori economici s-au deteriorat. „Avem contracție economică. Avem inflație ridicată. Avem șomaj ridicat. Avem puterea de cumpărare în scădere abruptă”, a mai transmis fostul ministru al Finanțelor.
În finalul mesajului, Câciu afirmă că sărăcirea populației o face mai vulnerabilă. „Un popor sărac poate fi manipulat și furat mai ușor. O economie distrusă poate fi cumpărată ieftin de către străini sau de nomenclatura de partid”, susține deputatul. El pune această situație pe seama politicilor Guvernului. Câciu își încheie mesajul cu apelul: „Stop modelului Bolojan”.