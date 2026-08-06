Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Falimentul combinatului de la Galați, rezultatul unor decizii politice dezastruoase”

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu atrage atenția asupra prăbușirii combinatului siderurgic de la Galați și cere explicații pentru modul în care au fost gestionate investițiile promise, fondurile destinate acestora și garanțiile asumate la momentul vânzării. Parlamentarul ridică semne de întrebare cu privire la responsabilitatea celor care au permis ca una dintre cele mai importante capacități siderurgice ale României să fie închisă.
„În iulie 2019, acum șapte ani, Comisia Europeană a impus și guvernul Dăncilă a acceptat ca Mittal Steel să vândă combinatul siderurgic de la Galați lui Sanjeev Gupta, vecinul de cartier al lui Mittal de la Londra.
Atunci, Mittal a fost silit să depună, într-un cont escrow, suma de 100 de milioane de euro, sumă care urma să finanțeze investițiile promise și nerealizate de către Mittal. Și tot atunci, Comisia Europeană a garantat României că noul patron, Gupta, va realiza la Galați o oțelărie electrică cu capacitatea de 3 milioane de tone/an, în schimbul închiderii tuturor furnalelor.
Astăzi, combinatul de la Galați nu mai lucrează. Ultimul furnal nu mai lucrează de peste 3 ani și este compromis, înăuntru fiind doar oțel înghețat. Gupta nu a făcut nicio investiție, doar a oprit totul. Cei 100 de milioane de euro, însă, au dispărut din contul escrow, cu acceptul statului român. Mai mult, Eximbank i-a făcut cadou lui Gupta 750 de milioane de lei, pe care acesta i-a făcut dispăruți.
Cum a funcționat, în acest caz, garanția Comisiei Europene că Gupta va păstra în funcțiune combinatul de la Galați?
Cine a aprobat, din partea statului, retragerea celor 100 de milioane de euro din contul escrow?
Cine răspunde pentru decizia Comisiei Europene de a impune vânzarea unui combinat care producea 2 milioane de tone de oțel pe an către un escroc, care a falimentat și a închis unul dintre cele mai mari combinate siderurgice din Europa?
Din cele 16,7 miliarde de euro împrumutate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR nu s-au găsit și niște bani pentru refacerea unui furnal la Galați? Cum poți să produci armament fără a produce oțel?
I-a deranjat vreodată vreun procuror cu vreo întrebare pe foștii premieri Cîțu, Ciucă sau Ciolacu? Sau pe marele vinovat, patronul tuturor mașinațiunilor de atunci, Klaus Iohannis?”, a declarat senatorul AUR, Petrișor Peiu.
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