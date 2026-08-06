Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Falimentul combinatului de la Galați, rezultatul unor decizii politice dezastruoase”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 11:23

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu atrage atenția asupra prăbușirii combinatului siderurgic de la Galați și cere explicații pentru modul în care au fost gestionate investițiile promise, fondurile destinate acestora și garanțiile asumate la momentul vânzării. Parlamentarul ridică semne de întrebare cu privire la responsabilitatea celor care au permis ca una dintre cele mai importante capacități siderurgice ale României să fie închisă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre petrisor peiuaur