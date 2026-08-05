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Politica· 2 min citire
Camera Deputaților a adoptat legea biodiversității. Ce puteri noi primesc primăriile și Consiliile Județene
Parlamentul României. Foto: Profimedia
Publicat5 aug. 2026, 19:34
SursăAgerpres
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030, cu amendamente.
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