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Senatul, convocat în sesiune extraordinară. Pe agendă, Strategia Biodiversității și jalonul PNRR de 1 miliard de euro

Senatul României

Senatul României

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 21:03

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a convocat o nouă sesiune extraordinară a forului legislativ, care se va desfășura în perioada 4-6 august.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat miercuri seară convocarea unei noi sesiuni extraordinare a Senatului, programată în perioada 4-6 august.

Senatul, convocat în sesiune extraordinară pentru Strategia Națională de Conservare a Biodiversității

Pe ordinea de zi se va afla proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității. Inițiativa reprezintă un jalon esențial din Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o valoare de aproximativ 1 miliard de euro, potrivit lui Abrudean.

„În această seară, am convocat o nouă sesiune extraordinară a Senatului, în perioada 4-6 august. Pe ordinea de zi se va afla proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității — jalon esențial în PNRR, cu o valoare de aproximativ 1 miliard de euro”, a transmis Mircea Abrudean.

Totodată, Senatul urmează să se reunească joi, de la ora 16:00, într-un nou plen pentru votarea proiectelor aflate pe ordinea de zi. Printre acestea se numără și jaloanele din PNRR adoptate miercuri de Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată.

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