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Politica· 1 min citire
Senatul, convocat în sesiune extraordinară. Pe agendă, Strategia Biodiversității și jalonul PNRR de 1 miliard de euro
Senatul României
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a convocat o nouă sesiune extraordinară a forului legislativ, care se va desfășura în perioada 4-6 august.
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