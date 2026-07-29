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Politica· 2 min citire

Rareș Bogdan, atac dur la Ilie Bolojan: „Este cel mai obtuz lider pe care l-a avut România în ultimii 35 de ani”

Rareș Bogdan

Rareș Bogdan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 16:43

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un nou atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept „cel mai obtuz lider” pe care l-a avut România în ultimii 35 de ani.

Liberalul l-a acuzat pe Ilie Bolojan că refuză dialogul și opiniile celor din jur, inclusiv ale colaboratorilor apropiați, deoarece ar considera că deține toate răspunsurile.

Rareș Bogdan: Bolojan „nu acceptă nimic”

„Este cel mai obtuz lider pe care l-a avut România în ultimii 35 de ani. Pentru că nu acceptă nimic. Nu acceptă nici de la colaboratorii lui cei mai apropiați, ăia 2, 3, 4 câți are. Nu acceptă nimic, consideră că le știe pe toate. N-a știut nimeni. Nici cei mai buni președinți americani, francezi nu le-au știut pe toate”, a declarat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a susținut că premierul interimar și-ar fi depășit limitele politice. „Are un cap mic, acoperit de o pălărie prea mare”, a mai afirmat acesta.

Critici la adresa lui Bolojan după demiterea Guvernului

Rareș Bogdan l-a criticat pe Bolojan și pentru faptul că ar fi rămas la Palatul Victoria după ce Guvernul a fost demis prin vot parlamentar. Europarlamentarul a invocat un rezultat de 46 de voturi peste pragul necesar pentru adoptarea moțiunii.

„Eu cred că el consideră astăzi că România e tarlaua lui. De asta nici nu părăsește Palatul Victoria. Deși a fost demis cu un scor devastator, 46 de voturi peste necesar. Nu înțeleg de ce a înghițit cheia pe care o avea la gât de la biroul din Palatul Victoria, pentru că nu-l ajută la absolut nimic”, a spus liberalul, conform Gândul.

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