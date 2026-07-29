Rareș Bogdan, atac dur la Ilie Bolojan: „Este cel mai obtuz lider pe care l-a avut România în ultimii 35 de ani”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 16:43

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un nou atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept „cel mai obtuz lider” pe care l-a avut România în ultimii 35 de ani.

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