Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ștefan Geamănu (senator AUR): „Ilie Bolojan, distrugi sănătatea publică ca să faci economie. Legea ta criminală trebuie retrasă azi!”
Ștefan Geamănu (senator AUR)
Senatorul AUR Ștefan Geamănu lansează acuzații grave la adresa prim-ministrului demis, Ilie Bolojan, care împinge în Parlament o lege a salarizării ce va diminua veniturile angajaților din Sănătate. Parlamentarul cere retragerea imediată a proiectului și respinge criticile premierului interimar, care consideră că greva este una de natură politică.
Citește și
- 16:43Rareș Bogdan, atac dur la Ilie Bolojan: „Este cel mai obtuz lider pe care l-a avut România în ultimii 35 de ani”
- 16:04Bogdan Velcescu (deputat AUR): „PSD-PNL-USR au păcălit și de această dată transparența, ținând la secret declarațiile de avere și de interese”
- 15:55„Când te amenință un liberal că te împușcă în cap...” - Reacția lui Sorin Grindeanu după mesajul halucinant al unui membru PNL
- 15:48Sorin Grindeanu: Varianta unui Guvern minoritar rămâne pe masă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News