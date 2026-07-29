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Politica· 1 min citire

Ștefan Geamănu (senator AUR): „Ilie Bolojan, distrugi sănătatea publică ca să faci economie. Legea ta criminală trebuie retrasă azi!”

Ștefan Geamănu (senator AUR)

Ștefan Geamănu (senator AUR)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 16:49

Senatorul AUR Ștefan Geamănu lansează acuzații grave la adresa prim-ministrului demis, Ilie Bolojan, care împinge în Parlament o lege a salarizării ce va diminua veniturile angajaților din Sănătate. Parlamentarul cere retragerea imediată a proiectului și respinge criticile premierului interimar, care consideră că greva este una de natură politică.

„Ilie Bolojan, ai ieșit săptămâna asta și ne-ai spus că medicii “șantajează”, că greva din sănătate e “politică”. Păi, cine șantajează pe cine, măi Bolojan?

Tu ai făcut legea salarizării! Tu ai înghețat sporurile! Tu ai tăiat din salarii! Tu ai golit spitalele de medici!

Și acum când oamenii mor, când în UPU nu mai e cine să opereze, când copii mor pentru că nu sunt gărzi, tu vii și dai vina pe medici. Rușine!

Ce vrei tu să faci e clar: să distrugi sănătatea publică ca să faci economie. Să îi pui pe pacienți să moară pe holuri ca să iasă cifrele la buget. Pentru tine sunt niște numere. Pentru noi sunt vieți, sunt copii, sunt părinți.

Ilie Bolojan, mâinile tale sunt pline de sânge! Iar legea ta criminală trebuie retrasă azi”, a transmis senatorul AUR Ștefan Geamănu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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