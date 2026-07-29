Ștefan Geamănu (senator AUR): „Ilie Bolojan, distrugi sănătatea publică ca să faci economie. Legea ta criminală trebuie retrasă azi!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 16:49

Senatorul AUR Ștefan Geamănu lansează acuzații grave la adresa prim-ministrului demis, Ilie Bolojan, care împinge în Parlament o lege a salarizării ce va diminua veniturile angajaților din Sănătate. Parlamentarul cere retragerea imediată a proiectului și respinge criticile premierului interimar, care consideră că greva este una de natură politică.

Distribuie articolul