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Politica· 1 min citire

Scandal în Parlament pe tema centralelor pe cărbune. PSD cere amânarea închiderii și avertizează asupra riscului de blackout VIDEO

Scandal Comisii Parlament/ Captură video

Scandal Comisii Parlament/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 12:56
Actualizat5 aug. 2026, 12:57
SursăRealitatea PLUS

A fost scandal uriaș în comisia care s-a reunit pentru a discuta proiectul depus de PSD cu privire la amânarea închiderii centralelor pe cărbune. Social-democrații susțin că o dată închise, aceste capacități nu mai pot fi puse din nou în funcțiune. Mai mult, aceștia i-au întrebat pe membrii PNL și USR dacă își asumă un risc de black-out în România.

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