Scandalul privind mandatul lui Dominic Fritz se amplifică. Tudorel Toader susține că legea impune pierderea funcției, nu o simplă amendă

Fostul judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader, a intervenit, la REALITATEA PLUS, în scandalul mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Acesta consideră că sancțiunea financiară aplicată de prefectul de Timiș este nejustificată și că cadrul legal actual impune încetarea de drept a mandatului.
Acuzațiile și disputele juridice din jurul primarului Timișoarei, Dominic Fritz, se intensifică după decizia Prefecturii Timiș de a-i aplica acestuia doar o reducere salarială de 10%, în urma confirmării definitive a conflictului de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Decizia a stârnit un val de critici din partea opoziției politice și a experților în drept constituțional.
Fostul judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader, a intervenit în dezbatere, arătând că sancțiunea financiară aplicată de prefect este nejustificată și că cadrul legal actual impune încetarea de drept a mandatului.
Tudorel Toader: „Se discută pe legea nouă, care spune în mod expres că încetează mandatul”
Fostul judecător CCR a explicat că decizia instanței supreme menține definitivă hotărârea Curții de Apel Timiș și că tentativele de a folosi precedente vechi din jurisprudență nu se aplică legislației curente:
„La incompatibilitate și conflict de interese, Înalta Curte n-a făcut decât să respingă calea de atac a domnului Fritz și a menținut hotărârea Curții de Apel Timiș. Adică aceea rămâne definitivă, care spune cuvânt cu cuvânt că încetează mandatul de primar. Păi și atunci cum am ajuns la «i-am tăiat 10% din salariu, deci gata, nu mai are de ce să plece din funcție»?
A dat exemplu primarului de la Recaș. Dar la primarul de la Recaș a fost cu ani în urmă, pe legea veche. Noi discutăm pe legea nouă, care spune în mod expres încetarea mandatului celui în funcție, chiar dacă incompatibilitatea ori conflictul a fost constatat pentru o funcție anterioară.”
O luptă politică purtată prin mijloace juridice
Atât reprezentanții PSD, cât și alți actori politici au solicitat Agenției Naționale de Integritate (ANI) și Ministerului Afacerilor Interne să atace în instanță ordinul emis de prefectul județului Timiș. Referindu-se la pașii următori, Tudorel Toader anticipează că decizia administrative va fi contestată în contencios:
„Este o luptă politică cu armele juridice. Probabil ANI va ataca ordinul prefectului, legea va intra în vigoare și nu o să-i mai poată aplica 10%, că nu mai prevede noua lege, ci va înceta mandatul.”
Până la o decizie definitivă a instanței de contencios administrativ cu privire la ordinul prefectului, situația administrativă de la Primăria Timișoara rămâne un subiect central de dispută între PSD și USR.