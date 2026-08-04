Scandalul privind mandatul lui Dominic Fritz se amplifică. Tudorel Toader susține că legea impune pierderea funcției, nu o simplă amendă

Publicat 4 aug. 2026, 17:23 Sursă Realitatea PLUS

Fostul judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader, a intervenit, la REALITATEA PLUS, în scandalul mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Acesta consideră că sancțiunea financiară aplicată de prefectul de Timiș este nejustificată și că cadrul legal actual impune încetarea de drept a mandatului.

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