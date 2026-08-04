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Politica· 1 min citire
Miruță, după ce nivelul apei la Cernavodă a crescut cu 2 cm: „Alte 2 zile de funcționare în plus”
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării
Ministrul interimar al Apărării, Radu Mirută, a anunțat că nivelul apei în zona centralei nucleare de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri față de ziua precedentă, deși prognozele indicau o scădere de aproximativ 2 centimetri.
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