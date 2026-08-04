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Politica· 1 min citire

Miruță, după ce nivelul apei la Cernavodă a crescut cu 2 cm: „Alte 2 zile de funcționare în plus”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 08:08

Ministrul interimar al Apărării, Radu Mirută, a anunțat că nivelul apei în zona centralei nucleare de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri față de ziua precedentă, deși prognozele indicau o scădere de aproximativ 2 centimetri.

Potrivit lui Miruță, intervenția realizată în ziua anterioară ar fi adus astfel un câștig net de cel puțin 4 centimetri față de scenariul estimat.

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2cm, putem spune că operațiunea de ieri a adus un câștig net de cel puțin 4 cm, adică alte 2 zile de funcționare în plus doar din etapele de până acum.”, a transmis Radu Miruță.

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