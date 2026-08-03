Bolojan nu se lasă! Face recurs la cele 5 Ordonanțe blocate de Curtea de Apel București

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 19:57

Guvernul României anunță că va face recurs la Curtea de Apel București, după ce instanța din Capitală a anulat luni încă cinci Ordonanțe de Urgență ale Executivului, la plângerile depuse de cei de la PSD.

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