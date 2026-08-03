Bolojan nu se lasă! Face recurs la cele 5 Ordonanțe blocate de Curtea de Apel București

Guvernul României anunță că va face recurs la Curtea de Apel București, după ce instanța din Capitală a anulat luni încă cinci Ordonanțe de Urgență ale Executivului, la plângerile depuse de cei de la PSD.
Tensiunile politice și juridice dintre Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan și Partidul Social Democrat ating un nou prag critic. Executivul a anunțat că va ataca cu recurs deciziile recente ale Curții de Apel București (CAB), care a dispus suspendarea altor cinci Hotărâri de Guvern (HG). Măsura vine la doar câteva zile după ce instanța blocase deja, joia trecută, aplicarea altor șase acte normative.
Ritmul procedurilor judiciare a fost extrem de alert: plângerile prealabile depuse de PSD împotriva a 11 ordonanțe au fost înregistrate pe 27 iulie, iar la doar câteva zile distanță, instanța a stabilit termene de judecată extraordinar de scurte, pronunțându-se în defavoarea Executivului.
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Ce măsuri importante sunt blocate în urma deciziei instanței
Reprezentanții Guvernului avertizează că blocarea acestor hotărâri are consecințe directe asupra unor programe sociale, fonduri europene și mecanisme de colectare a veniturilor bugetare.
printre cele mai importante acte normative suspendate se numără:
1. Sprijinul financiar pentru tinerii neangajați (NEETs)
Prin HG nr. 570/2026, tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani care nu aveau un loc de muncă și nici nu urmau o formă de învățământ trebuiau să primească o primă lunară de stabilitate neimpozabilă (1.000 de lei în primul an de angajare și 1.250 de lei în al doilea an). În urma suspendării, acordarea acestor ajutoare este sistată.
2. Gestionarea a 600 de milioane de euro din fonduri norvegiene
Prin HG nr. 511/2026, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) fusese desemnat să gestioneze Mecanismele Financiare SEE și Norvegiene 2021-2028. Blocajul pune sub semnul întrebării derularea proiectelor finanțate de Norvegia, Islanda și Liechtenstein.
3. Măsuri pentru rău-platnici și suspendarea permisului auto
HG nr. 530/2026 stabilea cadrul tehnic pentru schimbul automat de date între Ministerul Finanțelor, MAI și primării, vizând aplicarea suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii cu amenzi neachitate.
4. Ajutorul de stat pentru crescătorii individuali de animale
Suspendarea HG nr. 512/2026 blochează un plafon bugetar de 3,15 milioane de lei destinat colectării, transportului și neutralizării deșeurilor de origine animală din gospodării, măsură esențială pentru prevenirea focarelor de boli la animale.
5. Restructurările din instituțiile publice
Prin HG nr. 501/2026, Guvernul încerca reducerea posturilor și a cheltuielilor de personal cu 10% la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).
Val de suspendări la Curtea de Apel București
Aceasta este a doua lovitură primită de Cabinetul interimar Bolojan într-un interval de doar o săptămână. Anterior, Curtea de Apel București suspendase alte șase acte normative, printre care reglementări privind extinderea rețelei ecologice Natura 2000 și norme privind plățile pentru beneficiile de locuire destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
Guvernul urmează să depună recursul la Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând deblocarea de urgență a actelor normative suspendate.