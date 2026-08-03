AUR a votat pentru mai multă transparență și pentru consolidarea standardelor de integritate în funcțiile publice

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a votat în favoarea proiectului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, considerând că, deși legea nu este una perfectă, reprezintă un pas important în creșterea transparenței și a responsabilității celor care ocupă funcții publice.
Un element esențial al proiectului îl reprezintă amendamentul depus de AUR și adoptat de Comisia juridică a Camerei Deputaților, prin care obligația de depunere a declarațiilor de avere și de interese este extinsă și asupra soților, soțiilor și concubinilor Președintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, miniștrilor și altor demnitari de rang înalt, în condițiile prevăzute de lege.
În acest context, deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels acuză USR că a renunțat la propriul discurs despre integritate și lupta împotriva corupției, transformând principiile pe care le invoca în opoziție în simple instrumente de propagandă.
„Ceea ce remarcăm de fiecare dată la voi este abilitatea de a vă transforma din acuzatori în cei mai înverșunați apărători și judecători ai Curții Constituționale, dar numai atunci când este vorba despre interesul vostru.
Dacă venim cu proiecte de lege care îl afectează, într-un fel sau altul, pe Dominic Fritz, toate reglementările devin neconstituționale. Dacă îndrăznim să venim cu reglementări care, într-un fel sau altul, îl ating pe președintele Nicușor Dan, sunt neconstituționale.
Nici vorbă să vă mai amintiți de promisiunile pe care le-ați făcut odată. Știți voi, cele despre așteptările populației, despre ceea ce ați promis, despre corectitudine, despre „Fără penali în funcții publice”, despre „Jos corupția!” și așa mai departe. Ei bine, ați uitat tot!”, a declarat deputatul AUR.
Prin această modificare este închisă o portiță care permitea ascunderea unor bunuri sau interese prin intermediul persoanelor apropiate, oferind o imagine mai completă asupra patrimoniului și intereselor celor care exercită funcții publice de cea mai mare responsabilitate.
Totodată, legea stabilește o aplicare neîntârziată în cazul persoanelor față de care există o hotărâre judecătorească definitivă privind starea de incompatibilitate sau conflictul de interese, care nu mai pot ocupa funcții publice.
AUR a susținut acest proiect deoarece consideră că exercitarea unei funcții publice trebuie să fie însoțită de transparență și responsabilitate, iar controlul asupra averilor demnitarilor trebuie să fie unul real și eficient.
AUR va milita în continuare pentru transparență, integritate și responsabilitate în exercitarea funcțiilor publice, precum și pentru eliminarea tuturor portițelor care permit exploatarea unei lacune legislative. Deși această inițiativă poate fi îmbunătățită în continuare, ea reprezintă un pas în consolidarea încrederii românilor în instituțiile statului și în întărirea standardelor de integritate din România.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026