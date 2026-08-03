Alexandru Rogobete, ironii la adresa lui Ilie Bolojan: „Ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 23:03

Într-un videoclip filmat chiar dintr-un bloc operator și distribuit pe rețelele de socializare, deputatul PSD a atacat acid propunerile de raționalizare a consumului de curent electric în spațiul public.

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