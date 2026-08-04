Decizie importantă la Cotroceni: Nicușor Dan a promulgat legile-cheie pentru banii din PNRR și Acordul SAFE

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 20:19

Președintele României a promulgat legile necesare îndeplinirii jaloanelor PNRR și ratificarea Acordului SAFE. Nicușor Dan susține că noile reglementări sunt vitale pentru respectarea angajamentelor asumate de stat și valorificarea noilor oportunități economice.

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