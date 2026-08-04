Decizie importantă la Cotroceni: Nicușor Dan a promulgat legile-cheie pentru banii din PNRR și Acordul SAFE

Președintele României a promulgat legile necesare îndeplinirii jaloanelor PNRR și ratificarea Acordului SAFE. Nicușor Dan susține că noile reglementări sunt vitale pentru respectarea angajamentelor asumate de stat și valorificarea noilor oportunități economice.
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți seară promulgarea unui pachet extins de acte normative esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor critice din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și ratificarea Acordului SAFE. Șeful statului a subliniat că aplicarea acestor legi garantează accesul neîntrerupt al țării la miliardele de euro oferite de Uniunea Europeană pentru investiții și reforme structurale.
Printre măsurile adoptate se numără reorganizarea activității fiscale, modificările administrative și noul Cod al urbanismului, proiect care transpune în legislație rezultatele referendumului organizat la nivelul Capitalei.
Investiții în infrastructură, stimulente la ANAF și reforma urbanismului
În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, președintele a arătat că garantarea fondurilor europene are un efect direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, finanțând proiecte majore de infrastructură rutieră, sanitară și educațională.
Pachetul de legi promulgated include reforme din diverse sectoare administrative și economice:
Sistem de bonusare la ANAF și Vamă: Angajații din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ai Autorității Vamale Române care depășesc planul de colectare sau depistează fraude majore vor primi stimulente financiare, măsură menită să sporească eficiența statului.
Codul urbanismului și respectarea referendumului: Noul cod clarifică și modernizează regulile de dezvoltare urbană, integrând oficial voința exprimată de bucureșteni la referendumul inițiat de Nicușor Dan în 2024. „Este un semnal foarte bun, pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative”, a punctat președintele.
Reformarea Codului Administrativ: Măsură menită să optimizeze funcționarea instituțiilor publice.
De asemenea, Nicușor Dan a salutat abordarea Parlamentului din ultimele zile, apreciind că prioritatea a fost acordată obiectivelor naționale în defavoarea disputelor politice. Această stabilitate, a adăugat șeful statului, menține încrederea agențiilor de rating și atrage investiții străine.
Avertisment privind Legea decarbonizării: „Voi folosi cererea de reexaminare dacă riscăm să pierdem banii”
Un alt punct nevralgic atins de președinte vizează dezbaterile parlamentare privind modificarea legislației de decarbonizare. Nicușor Dan a precizat că urmărește îndeaproape parcursul proiectului și a tras un semnal de alarmă privind necesitatea echilibrării securității energetice cu obligațiile asumate față de partenerii europeni.
Șeful statului a avertizat că va interveni ferm în procesul legislativ dacă forma finală adoptată de Parlament va pune în pericol depunerea următoarelor cereri de plată din PNRR:
„Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR.”