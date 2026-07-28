Bomboane cu caise și banane, desertul sănătos și delicios care se prepară în câteva minute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 21:27

Dacă ai poftă de ceva dulce, dar vrei să eviți produsele pline de zahăr și aditivi, bomboanele cu caise și banane sunt o alegere excelentă. Se prepară din doar câteva ingrediente naturale, sunt ieftine, gustoase și pot fi pregătite fără prea mult efort.

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