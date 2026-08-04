AUR a votat împotriva aprobării strategiei pentru conservarea biodiversității

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a votat împotriva aprobării Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030.
„România are nevoie de un guvern plin”
Senatorul AUR Nicolae Vlahu critică adoptarea strategiei privind biodiversitatea, susținând că Legislativul își depășește atribuțiile constituționale și că doar un Guvern cu drepturi depline poate adopta astfel de strategii.
„Guvernul doar ce s-a spălat pe mâini cu votul Parlamentului, prin această strategie adoptată de Parlament. Este o chestiune pe care și Consiliul Legislativ a explicat-o, în sensul că Executivul este cel care adoptă strategii prin hotărâre, strategiile și programele pe domeniile de activitate.
PNRR nu suspendă Constituția, iar Parlamentul nu se poate substitui Executivului. România este un stat de drept și noi trebuie să respectăm principiul separației puterilor în stat, chiar dacă am văzut cât de mult legiferează Guvernul. Însă nu trebuie să fim de acord cu nerespectarea drepturilor și libertăților prevăzute în Constituție.
România are nevoie de un guvern plin, iar Nicușor Dan este cel care trebuie să nominalizeze un prim-ministru”, a spus senatorul AUR Nicolae Vlahu.
„Le dați acum arma juridică să pună lacătul pe șantiere”
La rândul său, senatorul AUR Ștefan Geamănu acuză coaliția PSD-USR-PNL că susține un act normativ care protejează interesele unor organizații finanțate din fonduri europene, în detrimentul intereselor naționale.
„Astăzi se votează predarea României. L455 nu e o lege. E un contract de capitulare. Și cine l-a scris? Trei ONG-uri. Trei căpușe bugetare, plătite din banii europeni ai contribuabililor români, ca să ne spună nouă cum să ne gospodărim țara. Rușine!
Și vă întreb pe voi, coaliție PSD-PNL-USR, ce face, de fapt, această strategie prin mărirea ariilor protejate? Omoară România. Omoară orice șansă la infrastructură.
Autostrada Unirii? Blocată. Canalul Siret-Bărăgan? Blocat. Drumuri, poduri, energie? Toate blocate.
De cine? De exact aceleași ONG-uri care au scris legea asta. Le dați acum arma juridică să pună lacătul pe șantiere”, a afirmat senatorul AUR, Ștefan Geamănu.
„Voi nu protejați natura. Voi îngenunchiați agricultura”
Acesta a atras atenția privind impactul acestei strategii asupra sectorului agricol din România.
„Voi nu protejați natura. Voi îngenunchiați agricultura. Voi protejați buzunarele ONG-urilor și interesele străine. Agricultorii români consumă 0,3 kg de pesticide/hectar și vreți să le reduceți cu 50%, în condițiile în care țări precum Olanda folosesc peste 6,4 kg/ha”, declară Ștefan Geamănu, senator AUR.
„Noi, AUR, nu acceptăm asta”
Senatorul AUR Ștefan Geamănu consideră această strategie biodiversitate o trădare care ridică semne de întrebare cu privire la efectele pe termen lung asupra dezvoltării României.
„Noi, AUR, nu acceptăm asta.
Nu acceptăm ca suveranitatea României să fie vândută pe 3 hârtii scrise de niște activiști.
Noi votăm împotriva acestei trădări.
Iar românii o să țină minte cine a votat pentru sărăcie și cine a votat pentru România!”, susține senatorul AUR, Ștefan Geamănu.
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